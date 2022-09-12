https://uz.sputniknews.ru/20220912/utselevshiy-berdyansk-nevoennye-zametki-28024407.html

Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки

Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки

Подробности – в репортаже корреспондента Sputnik Алексея Стефанова.

2022-09-12T20:00+0500

2022-09-12T20:00+0500

2022-09-12T20:00+0500

специальная военная операция россии в донбассе

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репортаж

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Дорога на Бердянск лежит через Волноваху и Мариуполь - практически полностью разрушенные города. Особенно поразил Мариуполь: многоэтажки, от которых будто бы откусаны бока, сквозные пробоины в несколько этажей, полностью уничтоженные магазины и небольшие торговые точки.Но Бердянск напомнил обычный курортный городок без каких-либо признаков специальной военной операции. Тихо, чисто, спокойно. Этот город в Запорожской области выходит к Азовскому морю. С 27 февраля он находится под контролем России.В очередь за паспортом РФСамый центр Бердянска кажется совершенно безопасным: в сквере напротив администрации города играет радио "Свободный Бердянск", по дорожкам мимо памятников неспешно прогуливаются люди, на рекламных стендах слоганы: "Мы один народ. Мы вместе с Россией", "Россия – это будущее", "Россия – это любовь. Материнский капитал при рождении первого ребенка", "Только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относиться к любому их выбору. В.В. Путин".На первом этаже многоквартирного дома длинная очередь - за оформлением гражданства Российской Федерации.Она уточняет, что дочь понимала, к чему все идет, и пыталась выехать из города, "но "азовцы" (батальон в России признан террористической организацией – Ред.) не выпускали - перегородили два выезда из района блоками, а по тем, кто пытался перебраться, стреляли".Захожу внутрь паспортного стола – людей тоже очень много, ни одного свободного стула.Она рассказывает, что родилась во Львове, на родине мамы. И ощущала разгул национализма еще в школе, а по ее окончании в начале 90-х с русской фамилией не смогла даже подать документы в вуз. Уехала в Луганск, где поступила в медицинский. А потом переехала в Бердянск, на родину отца. И оказалось, не зря.Старый госномер - для историиОн признает, что два имеющихся пункта выдачи российских паспортов уже не справляются с задачей. Поэтому в ближайшее время в Бердянске откроется еще один паспортный стол. Он станет самым крупным из трех.Он также рассказал, что в городе выдаются документы на автомашины российского образца и российские номерные знаки. Менять их не обязательно, но при выезде в РФ так передвигаться значительно проще. "Это символ того, что наш регион, как и вся освобожденная территория, идем к России, находимся по дороге к России и в скором времени, мы надеемся, станем частью России", - подчеркивает Александр Сауленко.Заезжаем в Управление внутренних дел по Бердянску и Бердянскому району, где расположено ГИБДД. Местный житель как раз получает техпаспорт российского образца на машину и государственный регистрационный номер с кодом региона "185". К внимаю прессы владелец скромной "Лады–Самара" не привык. Говорит, что давно хотел сменить номер на российский. И при нас примеряет его на место украинского. Говорит, что пока не решил, что сделает со старым номером. Возможно, оставит для истории.Нам не разрешали использовать русский языкВ Бердянске нам показали и детский сад №27 "Солнышко", полностью перешедший на российские стандарты образования.Оказалось, воспитанники нас не только ждали, но готовились к встрече с журналистами. Дети постарше на улице распевали песни, играли и охотно общались с гостями. А с детьми помладше воспитатель играла в группе.И.о. начальника отдела образования Военно-гражданской администрации Бердянска Галина Шадурина, приехавшая к нам на встречу, отметила, что на протяжении довольно долгого времени украинская власть промывала детям мозги с самого юного возраста. Новая администрация собрала целую коллекцию учебников и методических пособий, которую пока закрыла под замок.Она рассказала, что в Бердянске никогда не было национализма, во все времена мирно жили русские, украинцы, болгары, поляки, греки. Но национализмом в буквальном смысле навязывался из Киева, им пытались заразить местное население, и активно действовали через детей.Читайте также:Один день из жизни Донецка. Репортаж под грохот "прилетов"Война слов. Что происходит с русским языком на Украине

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