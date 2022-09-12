Абдухаликов: на Ташкентском фестивале Агентство подпишет 4 меморандума с Россией
14:16 12.09.2022 (обновлено: 14:28 12.09.2022)
© Sputnik / Рамиз БахтияровПредседатель "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
На кинофестивале представят результаты завершенных совместных творческих проектов и подпишут соглашения о съемках документальных и художественных фильмов.
ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. В преддверии XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути" Генеральный директор кинофестиваля, глава Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов рассказал корреспонденту Sputnik о том, какие документы подпишут представители Узбекистана и России в сфере сотрудничества в кинопроизводстве.
"Новый Узбекистан реализует политику открытости, тесного сотрудничества и добрососедства. Взаимоотношения между Узбекистаном и Россией находятся на уровне стратегического партнерства, и оно распространяется на сферу кинематографии. Итогом этого партнерства является создание более 15 совместных документальных и трех художественных фильмов. На предстоящем кинофестивале будет подписано 4 крупных меморандума о сотрудничестве и договоренности о 10 кинопроекта", - сказал Фирдавс Абдухаликов.
По его словам, на полях кинофестиваля, в рамках деловой программы планируется подписание 4 меморандумов.
Первый будет подписан между Агентством кинематографии Узбекистана и "Роскино". Для подписания документа на кинофестиваль приедет глава "Роскино" Инна Шалыто.
"Мы сотрудничаем с организацией с прошлого года, "Роскино" были нашими партнерами на XIII кинофестивале, и сейчас мы пришли к тому, чтобы подписать долгосрочный меморандум о сотрудничестве", - прокомментировал Фирдавс Абдухаликов.
Второй меморандум подпишут Агентство кинематографии Узбекистана и студия Mars Media в лице генерального продюсера Рубена Дишдишяна. В дальнейшем агентство планирует снимать фильмы в партнерстве с киностудией.
Еще один документ агентство подпишет с одной из крупнейших документальных киностудий России - санкт-петербургской "Лендок". Он подразумевает реализацию конкретного проекта – фильма "Мечеть", который расскажет историю самой большой мечети России, расположенной в Санкт-Петербурге.
"Фильм – это расследование и попытка через самых разных людей и их свидетельства узнать и увидеть наследие эмиров Саид Абдулахад-хана и Сейида Алим-хана в Петербурге. Это люди, которые навсегда связали Северную столицу и Бухару, и мы хотим открыть эту связь зрителю", - отметил Фирдавс Абдухаликов.
Он добавил, что в ходе XIV Ташкентского кинофестиваля состоится презентация этого проекта, которую проведет директор "Лендока" Алексей Тельнов.
"В целом, если говорить о документальных фильмах, Агентство кинематографии давно и плодотворно сотрудничает с телеканалом "Россия-Культура". С 2017 года в эфир вышли шесть документальных кинолент, в скором времени планируется показ еще пяти фильмов", - добавила коммерческий директор телеканала "Россия-Культура" Виктория Кривицкая.
Четвертым документом станет меморандум между тремя партнерами: Агентством кинематографии, киностудией "Ленфильм" и студией "Инферно". Стороны договорятся о сотрудничестве и создании совместного художественного фильма "Ступени желаний". Это красивая сказка для детей и взрослых в жанре фэнтези. С "Ленфильмом" агентство также планирует снять совместный фильм – о Ходже Насреддине.
Кроме этого, на XIV Ташкентском международном фестивале состоятся показы совместных узбекско-российских фильмов, которые были завершены в 2022 году. Это художественные киноленты "Солнце на вкус", "Подарок Пери" и "Барон 2. Возвращение".