https://uz.sputniknews.ru/20220912/na-tashkentskom-kinofestivale-predstavyat-sovmestnye-uzbeksko-rossiyskie-kinoproekty-28014900.html

Абдухаликов: на Ташкентском фестивале Агентство подпишет 4 меморандума с Россией

Абдухаликов: на Ташкентском фестивале Агентство подпишет 4 меморандума с Россией

В ходе фестиваля Агентство кинематографии подпишет 4 меморандума с Россией, сообщил Фирдавс Абдухаликов

2022-09-12T14:16+0500

2022-09-12T14:16+0500

2022-09-12T14:28+0500

культура

узбекистан

россия

кино

фирдавс абдухаликов

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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. В преддверии XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути" Генеральный директор кинофестиваля, глава Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов рассказал корреспонденту Sputnik о том, какие документы подпишут представители Узбекистана и России в сфере сотрудничества в кинопроизводстве.По его словам, на полях кинофестиваля, в рамках деловой программы планируется подписание 4 меморандумов.Первый будет подписан между Агентством кинематографии Узбекистана и "Роскино". Для подписания документа на кинофестиваль приедет глава "Роскино" Инна Шалыто.Второй меморандум подпишут Агентство кинематографии Узбекистана и студия Mars Media в лице генерального продюсера Рубена Дишдишяна. В дальнейшем агентство планирует снимать фильмы в партнерстве с киностудией.Еще один документ агентство подпишет с одной из крупнейших документальных киностудий России - санкт-петербургской "Лендок". Он подразумевает реализацию конкретного проекта – фильма "Мечеть", который расскажет историю самой большой мечети России, расположенной в Санкт-Петербурге.Он добавил, что в ходе XIV Ташкентского кинофестиваля состоится презентация этого проекта, которую проведет директор "Лендока" Алексей Тельнов.Четвертым документом станет меморандум между тремя партнерами: Агентством кинематографии, киностудией "Ленфильм" и студией "Инферно". Стороны договорятся о сотрудничестве и создании совместного художественного фильма "Ступени желаний". Это красивая сказка для детей и взрослых в жанре фэнтези. С "Ленфильмом" агентство также планирует снять совместный фильм – о Ходже Насреддине.Кроме этого, на XIV Ташкентском международном фестивале состоятся показы совместных узбекско-российских фильмов, которые были завершены в 2022 году. Это художественные киноленты "Солнце на вкус", "Подарок Пери" и "Барон 2. Возвращение".Читайте также: В России покажут документальный фильм о Ташкентском кинофестивале

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Рамиз Бахтияров

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