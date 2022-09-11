https://uz.sputniknews.ru/20220911/v-rossii-pokajut-dokumentalnyy-film-o-tashkentskom-kinofestivale-27985909.html
В России покажут документальный фильм о Ташкентском кинофестивале
В России покажут документальный фильм о Ташкентском кинофестивале
Премьера документального фильма приурочена к старту ХIV Ташкентского Международного кинофестиваля.
2022-09-11T16:51+0500
2022-09-11T16:51+0500
2022-09-11T16:51+0500
культура
россия
документальный фильм
ташкентский кинофестиваль
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В понедельник на телеканале "Россия-Культура" пройдет премьерный показ документального фильма "Ташкентский кинофестиваль. Обретения и надежды". Создателями фильма выступили Агентство кинематографии Узбекистана и телеканал "Россия-Культура".Так, показ состоится в 20.45 по московскому времени. Показ картины приурочен к старту ХIV Ташкентского Международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который будет проводиться в этом году первый раз после перерыва в 24 года. Режиссер фильма — Татьяна Басова.Известно, что фильм расскажет о зарождении кинофестиваля, который стал первым фестивалем новой кинематографии Узбекистана. Также зрители узнают о роли президента страны Шавката Мирзиёева в возрождении Ташкентского кинофестиваля и о том, как возникло новое название.Также о документальной картине информацией поделилась режиссер фильма Татьяна Басова.Ранее на телеканале "Россия-Культура" вышел циклов фильмов об Узбекистане. Всего было показано семь лент. Запланировано создание и показ еще ряда кинокартин.После проведения ХIV кинофестиваля будет презентована серия-продолжение проекта под названием "На новом Шелковом пути", ведущим которого стал известный режиссер и сценарист Павел Селин. Первая серия — "Рассвет жемчужины Востока" вышла в эфир телеканала "Россия-Культура" 31 августа.Читайте также:
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в россии покажут документальный фильм о ташкентском кинофестивале премьера документального фильма приурочена к старту хiv ташкентского международного кинофестиваля даты как попасть билеты
в россии покажут документальный фильм о ташкентском кинофестивале премьера документального фильма приурочена к старту хiv ташкентского международного кинофестиваля даты как попасть билеты
В России покажут документальный фильм о Ташкентском кинофестивале
Премьера документального фильма приурочена к старту ХIV Ташкентского Международного кинофестиваля.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В понедельник на телеканале "Россия-Культура" пройдет премьерный показ документального фильма "Ташкентский кинофестиваль. Обретения и надежды". Создателями фильма выступили Агентство кинематографии Узбекистана и телеканал "Россия-Культура".
Так, показ состоится в 20.45 по московскому времени. Показ картины приурочен к старту ХIV Ташкентского Международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который будет проводиться в этом году первый раз после перерыва в 24 года. Режиссер фильма — Татьяна Басова.
Известно, что фильм расскажет о зарождении кинофестиваля, который стал первым фестивалем новой кинематографии Узбекистана. Также зрители узнают о роли президента страны Шавката Мирзиёева в возрождении Ташкентского кинофестиваля и о том, как возникло новое название.
""Ташкентский кинофестиваль. Обретения и надежды" — рассказ об истории фестиваля, прошлогоднем кинофоруме и о том, что ждет нас в этом году. Телезрителям будет интересно узнать, чем отличается "Жемчужина Шелкового пути" от всех кинофестивалей мира и почему героями фестиваля стали молодые кинематографисты", — рассказывает коммерческий директор телеканала "Россия- Культура" Виктория Кривицкая.
Также о документальной картине информацией поделилась режиссер фильма Татьяна Басова.
"Фильм расскажет об уникальных проектах, большинство из которых предварялось словом "первый" и о том, как организаторам фестиваля удалось возродить былые традиции в новой реальности и разработать уникальные, суперсовременные направления. Одним из самых интересных моментов съемок была встреча со всемирно известным узбекским режиссером Али Хамраевым. Он был участником всех Ташкентских фестивалей, начиная с 1958 года! Его эмоциональный рассказ о прошлом, о том, чем отличается "Жемчужина Шелкового пути" от всех кинофестивалей мира и чего ждет он от нового кинематографа Узбекистана стали яркими, запоминающимися эпизодами картины", — сообщает Басова
Ранее на телеканале "Россия-Культура" вышел циклов фильмов об Узбекистане. Всего было показано семь лент. Запланировано создание и показ еще ряда кинокартин.
После проведения ХIV кинофестиваля будет презентована серия-продолжение проекта под названием "На новом Шелковом пути", ведущим которого стал известный режиссер и сценарист Павел Селин. Первая серия — "Рассвет жемчужины Востока" вышла в эфир телеканала "Россия-Культура" 31 августа.