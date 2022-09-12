https://uz.sputniknews.ru/20220912/prezident-irana-posetit-uzbekistan-v-ramkax-shos-28020092.html

Президент Ирана посетит Узбекистан с официальным визитом

Президент Ирана посетит Узбекистан с официальным визитом

По итогам встречи планируется подписание ряда совместных документов.

2022-09-12T17:59+0500

2022-09-12T17:59+0500

2022-09-12T18:41+0500

саммит шос-2022 в самарканде

иран

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана ожидает официальный визит в республику президента Ирана Ибрахима Раиси 14-16 сентября, он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, сообщает в пресс-служба президента Шавката Мирзиёева."По приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси 14-16 сентября этого года посетит нашу страну с официальным визитом", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, узбекско-иранские переговоры на высшем уровне пройдут в Самарканде. Раиси 15-16 сентября также примет участие в мероприятиях самаркандского саммита ШОС."Предусматривается, что лидеры рассмотрят вопросы дальнейшего развития и укрепления многоплановых отношений между двумя странами", - уточняется в сообщении. По итогам встречи планируется подписание ряда совместных документов, заключили в пресс-службе.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года началась процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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президент ирана посетит узбекистан с официальным визитом ибрахим раиси новости заявления политика шос саммит самарканд