https://uz.sputniknews.ru/20220912/shavkat-mirziyoev-pozdravil-karla-iii-28013472.html
Шавкат Мирзиёев поздравил Карла III
Шавкат Мирзиёев поздравил Карла III
Президент поздравил британского монарха с восшествием на престол.
2022-09-12T13:45+0500
2022-09-12T13:45+0500
2022-09-12T13:45+0500
политика
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III с восшествием на престол, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев пожелал Карлу III крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и больших успехов.Карл IIIбыл провозглашен королем Соединенного королевства 10 сентября после смерти его матери, королевы Елизаветы II, правившей страной 70 лет. Дату официальной коронации Карла III еще не назвали.Читайте также: Карл III, новый король Великобритании — фото
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шавкат мирзиёев поздравил карл iii король соединенного королевства великобритании и северной ирландии восшествие на престол коронация королева елизавета ii
шавкат мирзиёев поздравил карл iii король соединенного королевства великобритании и северной ирландии восшествие на престол коронация королева елизавета ii
Шавкат Мирзиёев поздравил Карла III
Президент поздравил британского монарха с восшествием на престол.
ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III с восшествием на престол, сообщает пресс-служба
главы государства.
"В письме выражается уверенность, что полномасштабное партнерство между Узбекистаном и Великобританией, основанное на взаимном доверии и высоком уважении, будет и впредь последовательно развиваться", - говорится в сообщении пресс-службы.
Шавкат Мирзиёев пожелал Карлу III крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и больших успехов.
Карл IIIбыл провозглашен королем Соединенного королевства 10 сентября после смерти его матери, королевы Елизаветы II, правившей страной 70 лет. Дату официальной коронации Карла III еще не назвали.