https://uz.sputniknews.ru/20220912/shavkat-mirziyoev-pozdravil-karla-iii-28013472.html

Шавкат Мирзиёев поздравил Карла III

Шавкат Мирзиёев поздравил Карла III

Президент поздравил британского монарха с восшествием на престол.

2022-09-12T13:45+0500

2022-09-12T13:45+0500

2022-09-12T13:45+0500

политика

шавкат мирзиёев

великобритания

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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III с восшествием на престол, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев пожелал Карлу III крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и больших успехов.Карл IIIбыл провозглашен королем Соединенного королевства 10 сентября после смерти его матери, королевы Елизаветы II, правившей страной 70 лет. Дату официальной коронации Карла III еще не назвали.Читайте также: Карл III, новый король Великобритании — фото

великобритания

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