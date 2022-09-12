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https://uz.sputniknews.ru/20220912/shavkat-mirziyoev-pozdravil-karla-iii-28013472.html
Шавкат Мирзиёев поздравил Карла III
Шавкат Мирзиёев поздравил Карла III
Президент поздравил британского монарха с восшествием на престол.
2022-09-12T13:45+0500
2022-09-12T13:45+0500
политика
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III с восшествием на престол, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев пожелал Карлу III крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и больших успехов.Карл IIIбыл провозглашен королем Соединенного королевства 10 сентября после смерти его матери, королевы Елизаветы II, правившей страной 70 лет. Дату официальной коронации Карла III еще не назвали.Читайте также: Карл III, новый король Великобритании — фото
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шавкат мирзиёев поздравил карл iii король соединенного королевства великобритании и северной ирландии восшествие на престол коронация королева елизавета ii
шавкат мирзиёев поздравил карл iii король соединенного королевства великобритании и северной ирландии восшествие на престол коронация королева елизавета ii

Шавкат Мирзиёев поздравил Карла III

13:45 12.09.2022
© AP Photo / Kirsty WigglesworthКороль Карл III. Архивное фото
Король Карл III. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Президент поздравил британского монарха с восшествием на престол.
ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III с восшествием на престол, сообщает пресс-служба главы государства.
"В письме выражается уверенность, что полномасштабное партнерство между Узбекистаном и Великобританией, основанное на взаимном доверии и высоком уважении, будет и впредь последовательно развиваться", - говорится в сообщении пресс-службы.
Шавкат Мирзиёев пожелал Карлу III крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и больших успехов.
Карл IIIбыл провозглашен королем Соединенного королевства 10 сентября после смерти его матери, королевы Елизаветы II, правившей страной 70 лет. Дату официальной коронации Карла III еще не назвали.
Читайте также: Карл III, новый король Великобритании — фото
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