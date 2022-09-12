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Специалисты "Узбекнефтегаза" прошли стажировку в Перми
Специалисты "Узбекнефтегаза" прошли стажировку в Перми
На предприятиях компании "Лукойл" они ознакомились с программным комплексом для управления и мониторинга технологических процессов.
2022-09-12T14:47+0500
2022-09-12T14:47+0500
общество
узбекистан
россия
узбекнефтегаз
лукойл
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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Специалисты из Узбекистана прошли стажировку на предприятиях российской компании "Лукойл".Сотрудники акционерного общества "Узбекнефтегаз", отвечающие за информационно-коммуникационные технологии, побывали в Перми и познакомились с внедренными на предприятиях "Лукойла" цифровые технологии, сообщает пресс-служба акционерного общества.Разработал этот программный комплекс Научно-образовательный центр ООО "Лукойл-Пермь". Отличается он от других подобных программ тем, что данные передаются по защищенной веб-технологии.Узбекистанские специалисты также ознакомились с работой лаборатории контроля химических реагентов, коррозии материалов компании "Лукойл-инжиниринг", а также с оборудованием для исследования труб и строительных цементных изделий.Стороны также разработали предложения по внедрению этих технологий на предприятиях АО "Узбекнефтегаз".Читайте также: "Узбекнефтегаз" хочет расширить использование продукции ТМК
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узбекистан узбекнефтегаз лукойл стажировка пермь программное обеспечение solaroil scada обмен опытом
узбекистан узбекнефтегаз лукойл стажировка пермь программное обеспечение solaroil scada обмен опытом

Специалисты "Узбекнефтегаза" прошли стажировку в Перми

14:47 12.09.2022
© пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"Специалисты "Узбекнефтегаза" прошли стажировку в Перми
Специалисты Узбекнефтегаза прошли стажировку в Перми - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2022
© пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
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На предприятиях компании "Лукойл" они ознакомились с программным комплексом для управления и мониторинга технологических процессов.
ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Специалисты из Узбекистана прошли стажировку на предприятиях российской компании "Лукойл".
Сотрудники акционерного общества "Узбекнефтегаз", отвечающие за информационно-коммуникационные технологии, побывали в Перми и познакомились с внедренными на предприятиях "Лукойла" цифровые технологии, сообщает пресс-служба акционерного общества.
"В ходе практики продемонстрирован программный комплекс, реализующий сбор и обработку в реальном времени, визуализацию и архивирование данных по управлению и мониторингу объектов в технологических процессах, системы "SolarOil" SCADA внедренная в ООО "Лукойл-Пермь", - сообщает пресс-служба.
Разработал этот программный комплекс Научно-образовательный центр ООО "Лукойл-Пермь". Отличается он от других подобных программ тем, что данные передаются по защищенной веб-технологии.
"Также специалисты ознакомились с деятельностью ООО "Лукойл-инжиниринг" и Центра исследования флюидов керн пласт ООО "ПермНИПИнефть". На нефтяном месторождении "ЦДНГ-10", расположенном недалеко от города Кунгур в Пермском крае, были на практике показаны возможности внедренной системы "Мобильный обходчик", - говорится в сообщении пресс-службы.
Узбекистанские специалисты также ознакомились с работой лаборатории контроля химических реагентов, коррозии материалов компании "Лукойл-инжиниринг", а также с оборудованием для исследования труб и строительных цементных изделий.
Стороны также разработали предложения по внедрению этих технологий на предприятиях АО "Узбекнефтегаз".
Читайте также: "Узбекнефтегаз" хочет расширить использование продукции ТМК
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