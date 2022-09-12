https://uz.sputniknews.ru/20220912/spetsialisty-uzbekneftegaza-proshli-stajirovku-v-permi-28015292.html

Специалисты "Узбекнефтегаза" прошли стажировку в Перми

Специалисты "Узбекнефтегаза" прошли стажировку в Перми

На предприятиях компании "Лукойл" они ознакомились с программным комплексом для управления и мониторинга технологических процессов.

2022-09-12T14:47+0500

2022-09-12T14:47+0500

2022-09-12T14:47+0500

общество

узбекистан

россия

узбекнефтегаз

лукойл

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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Специалисты из Узбекистана прошли стажировку на предприятиях российской компании "Лукойл".Сотрудники акционерного общества "Узбекнефтегаз", отвечающие за информационно-коммуникационные технологии, побывали в Перми и познакомились с внедренными на предприятиях "Лукойла" цифровые технологии, сообщает пресс-служба акционерного общества.Разработал этот программный комплекс Научно-образовательный центр ООО "Лукойл-Пермь". Отличается он от других подобных программ тем, что данные передаются по защищенной веб-технологии.Узбекистанские специалисты также ознакомились с работой лаборатории контроля химических реагентов, коррозии материалов компании "Лукойл-инжиниринг", а также с оборудованием для исследования труб и строительных цементных изделий.Стороны также разработали предложения по внедрению этих технологий на предприятиях АО "Узбекнефтегаз".Читайте также: "Узбекнефтегаз" хочет расширить использование продукции ТМК

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