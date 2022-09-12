https://uz.sputniknews.ru/20220912/v-tashkente-otkryli-tsentr-russkogo-yazyka-28017628.html

В Ташкенте открыли Центр русского языка

В Ташкенте открыли Центр русского языка

Обучение в центре будет бесплатным и доступным для людей всех возрастов, сообщают в пресс-службе Минобрнауки России.

2022-09-12T18:30+0500

2022-09-12T18:30+0500

2022-09-12T19:16+0500

общество

русский язык

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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. В Ташкенте запустили Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Он будет функционировать на базе Ташкентского финансового института, сообщает корреспондент Sputnik.Авторами проекта стали специалисты Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина. Как рассказала руководитель Центра межнационального сотрудничества при университете Валентина Мальцева, в начале текущего года российская делегация посетила столицу Узбекистана - и решение открыть центр именно в Финансовом институте было принято неслучайно."В Ташкентском финансовом институте активно работает кафедра узбекского и русского языков. Эти обстоятельства побудили нас заключить соглашение о сотрудничестве", — сказала Мальцева.Проводить занятия в языковом центре будут как преподаватели ташкентского института, так и педагоги из Сыктывкара. Последние будут читать лекции в режиме онлайн.Предполагается, что до конца года обучение в центре пойдут 308 человек, отмечают в пресс-службе российского Министерства науки и высшего образования. Всего центр предлагает шесть образовательных программ, которые являются бесплатными и доступными для людей самых разных возрастов.Читайте также:В Ташкенте открылась Русская международная школа МГИМО

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