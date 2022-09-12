https://uz.sputniknews.ru/20220912/valdis-pelsh-snyal-film-ob-uzbekistane-28016522.html
Валдис Пельш снял фильм об Узбекистане
Валдис Пельш снял фильм об Узбекистане
Премьера документального фильма "Узбекистан. Заглянуть за горизонт" состоится 18 сентября на "Первом канале"
2022-09-12T15:22+0500
2022-09-12T15:22+0500
2022-09-12T15:22+0500
культура
фильм
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Известный российский телеведущий Валдис Пельш снял фильм об Узбекистане. Премьера документальной ленты состоится 18 сентября на "Первом канале", сообщает корреспондент Sputnik.48-минутный документальный фильм рассказывает о богатейшем историческом наследии Узбекистана, а также затрагивает аспекты современной жизни страны: достижения науки и технологий, возможности в сфере туризма и многое другое. Фильм Валдиса Пельша об Узбекистане войдет в серию познавательных фильмов известного ведущего о путешествиях по России и миру.Фильм содержит интервью с министром энергетики Узбекистана, министром спорта и туризма, экспертами в сфере физики и химии, ремесленниками, а также учениками технических школ. Кинолента показывает широкие возможности Узбекистана, как научного и технического центра Средней Азии.По словам генерального директора Ташкентского кинофестиваля Фирдавса Абдухаликова, премьера на российском телевидении картины, снятой в ко-продукции с Агентством кинематографии Узбекистана, приурочена к XIV Ташкентскому международному кинофестивалю "Жемчужина шелкового пути".Читайте также: Абдухаликов: на Ташкентском фестивале Агентство подпишет 4 меморандума с Россией
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ташкентский международный кинофестиваль валдис пельш документальный фильм узбекистан. заглянуть за горизонт
ташкентский международный кинофестиваль валдис пельш документальный фильм узбекистан. заглянуть за горизонт
Валдис Пельш снял фильм об Узбекистане
Премьера документального фильма "Узбекистан. Заглянуть за горизонт" состоится 18 сентября на "Первом канале"
ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik.
Известный российский телеведущий Валдис Пельш снял фильм об Узбекистане. Премьера документальной ленты состоится 18 сентября на "Первом канале", сообщает корреспондент Sputnik
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48-минутный документальный фильм рассказывает о богатейшем историческом наследии Узбекистана, а также затрагивает аспекты современной жизни страны: достижения науки и технологий, возможности в сфере туризма и многое другое. Фильм Валдиса Пельша об Узбекистане войдет в серию познавательных фильмов известного ведущего о путешествиях по России и миру.
Фильм содержит интервью с министром энергетики Узбекистана, министром спорта и туризма, экспертами в сфере физики и химии, ремесленниками, а также учениками технических школ. Кинолента показывает широкие возможности Узбекистана, как научного и технического центра Средней Азии.
"Съемочный процесс длился 23 дня, и за это время съемочная группа посетила десятки городов и интересных локаций. Конечно, мы не увидели большую часть Республики, но открытия для себя сделали, даже несмотря на то, что читали много литературы перед тем, как приехать. К примеру, Шахрисабз стал для нас полным откровением. Удивительное место с уникальными достопримечательностями и очень хорошими людьми. Весь фильм снят в жанре путешествия. Спасибо огромное всем, кто помогал нам с этим фильмом, кто участвовал в нем", - говорит Валдис Пельш.
По словам генерального директора Ташкентского кинофестиваля Фирдавса Абдухаликова, премьера на российском телевидении картины, снятой в ко-продукции с Агентством кинематографии Узбекистана, приурочена к XIV Ташкентскому международному кинофестивалю "Жемчужина шелкового пути".