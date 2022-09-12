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https://uz.sputniknews.ru/20220912/valdis-pelsh-snyal-film-ob-uzbekistane-28016522.html
Валдис Пельш снял фильм об Узбекистане
Валдис Пельш снял фильм об Узбекистане
Премьера документального фильма "Узбекистан. Заглянуть за горизонт" состоится 18 сентября на "Первом канале"
2022-09-12T15:22+0500
2022-09-12T15:22+0500
культура
фильм
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Известный российский телеведущий Валдис Пельш снял фильм об Узбекистане. Премьера документальной ленты состоится 18 сентября на "Первом канале", сообщает корреспондент Sputnik.48-минутный документальный фильм рассказывает о богатейшем историческом наследии Узбекистана, а также затрагивает аспекты современной жизни страны: достижения науки и технологий, возможности в сфере туризма и многое другое. Фильм Валдиса Пельша об Узбекистане войдет в серию познавательных фильмов известного ведущего о путешествиях по России и миру.Фильм содержит интервью с министром энергетики Узбекистана, министром спорта и туризма, экспертами в сфере физики и химии, ремесленниками, а также учениками технических школ. Кинолента показывает широкие возможности Узбекистана, как научного и технического центра Средней Азии.По словам генерального директора Ташкентского кинофестиваля Фирдавса Абдухаликова, премьера на российском телевидении картины, снятой в ко-продукции с Агентством кинематографии Узбекистана, приурочена к XIV Ташкентскому международному кинофестивалю "Жемчужина шелкового пути".Читайте также: Абдухаликов: на Ташкентском фестивале Агентство подпишет 4 меморандума с Россией
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ташкентский международный кинофестиваль валдис пельш документальный фильм узбекистан. заглянуть за горизонт
ташкентский международный кинофестиваль валдис пельш документальный фильм узбекистан. заглянуть за горизонт

Валдис Пельш снял фильм об Узбекистане

15:22 12.09.2022
© SputnikВалдис Пельш на встрече с участниками медианедели
Валдис Пельш на встрече с участниками медианедели - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2022
© Sputnik
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Премьера документального фильма "Узбекистан. Заглянуть за горизонт" состоится 18 сентября на "Первом канале"
ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Известный российский телеведущий Валдис Пельш снял фильм об Узбекистане. Премьера документальной ленты состоится 18 сентября на "Первом канале", сообщает корреспондент Sputnik.
48-минутный документальный фильм рассказывает о богатейшем историческом наследии Узбекистана, а также затрагивает аспекты современной жизни страны: достижения науки и технологий, возможности в сфере туризма и многое другое. Фильм Валдиса Пельша об Узбекистане войдет в серию познавательных фильмов известного ведущего о путешествиях по России и миру.
Фильм содержит интервью с министром энергетики Узбекистана, министром спорта и туризма, экспертами в сфере физики и химии, ремесленниками, а также учениками технических школ. Кинолента показывает широкие возможности Узбекистана, как научного и технического центра Средней Азии.
"Съемочный процесс длился 23 дня, и за это время съемочная группа посетила десятки городов и интересных локаций. Конечно, мы не увидели большую часть Республики, но открытия для себя сделали, даже несмотря на то, что читали много литературы перед тем, как приехать. К примеру, Шахрисабз стал для нас полным откровением. Удивительное место с уникальными достопримечательностями и очень хорошими людьми. Весь фильм снят в жанре путешествия. Спасибо огромное всем, кто помогал нам с этим фильмом, кто участвовал в нем", - говорит Валдис Пельш.
По словам генерального директора Ташкентского кинофестиваля Фирдавса Абдухаликова, премьера на российском телевидении картины, снятой в ко-продукции с Агентством кинематографии Узбекистана, приурочена к XIV Ташкентскому международному кинофестивалю "Жемчужина шелкового пути".
Читайте также: Абдухаликов: на Ташкентском фестивале Агентство подпишет 4 меморандума с Россией
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