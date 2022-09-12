Валдис Пельш снял фильм об Узбекистане

"Съемочный процесс длился 23 дня, и за это время съемочная группа посетила десятки городов и интересных локаций. Конечно, мы не увидели большую часть Республики, но открытия для себя сделали, даже несмотря на то, что читали много литературы перед тем, как приехать. К примеру, Шахрисабз стал для нас полным откровением. Удивительное место с уникальными достопримечательностями и очень хорошими людьми. Весь фильм снят в жанре путешествия. Спасибо огромное всем, кто помогал нам с этим фильмом, кто участвовал в нем", - говорит Валдис Пельш.