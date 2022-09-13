https://uz.sputniknews.ru/20220913/bezrukov-gotov-snimatsya-v-uzbeksko-rossiyskix-filmax---video-28067255.html

Безруков готов сниматься в узбекско-российских фильмах - видео

Безруков готов сниматься в узбекско-российских фильмах - видео

Российский актер провел в Ташкенте мастер-класс и вручил студенческие билеты учащимся ВГИКа.

2022-09-13T20:38+0500

2022-09-13T20:38+0500

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культура

ташкентский кинофестиваль

актер

мастер-класс

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ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Народный артист России Сергей Безруков провел мастер-класс для студентов ташкентского филиала ВГИКа и молодых кинематографистов, сообщает корреспондент Sputnik. Встреча состоялась в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути".Российский актер поделился со слушателями секретами актерского мастерства, а также ответил на многочисленные вопросы участников мастер класса.Так, актер и режиссер заявил, что в будущем, возможно, станет преподавателем ташкентского филиала ВГИКа – единственного зарубежного филиала вуза, открытого в столице Узбекистана в прошлом году.По словам актера, он готов участвовать в совместных узбекско-российских кинопроектах и сотрудничать с Агентством кинематографии Узбекистана.Актер вручил студенческие билеты учащимся филиала ВГИКа в Ташкенте, а также провел мастер-класс для молодых кинематографистов.Безруков отметил, что возрождение Ташкентского международного кинофестиваля, инициированное Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым – это очень важное событие и мудрое решение.Напомним, XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" пройдет с 13 по 18 сентября этого года. В нем принимают участие свыше 500 деятелей киноискусства из 40 стран мира, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В рамках кинофестиваля будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов.Читайте также: Безруков: находясь в Узбекистане, я не хочу европейской кухни - видео

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

сергей безруков актер россия филиал вгика в ташкенте ташкентский международный кинофестиваль мастер-класс вручил студенческие билеты