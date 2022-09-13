https://uz.sputniknews.ru/20220913/bezrukov-gotov-snimatsya-v-uzbeksko-rossiyskix-filmax---video-28067255.html
Безруков готов сниматься в узбекско-российских фильмах - видео
Безруков готов сниматься в узбекско-российских фильмах - видео
Российский актер провел в Ташкенте мастер-класс и вручил студенческие билеты учащимся ВГИКа.
2022-09-13T20:38+0500
2022-09-13T20:38+0500
2022-09-13T20:41+0500
культура
ташкентский кинофестиваль
актер
мастер-класс
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ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Народный артист России Сергей Безруков провел мастер-класс для студентов ташкентского филиала ВГИКа и молодых кинематографистов, сообщает корреспондент Sputnik. Встреча состоялась в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути".Российский актер поделился со слушателями секретами актерского мастерства, а также ответил на многочисленные вопросы участников мастер класса.Так, актер и режиссер заявил, что в будущем, возможно, станет преподавателем ташкентского филиала ВГИКа – единственного зарубежного филиала вуза, открытого в столице Узбекистана в прошлом году.По словам актера, он готов участвовать в совместных узбекско-российских кинопроектах и сотрудничать с Агентством кинематографии Узбекистана.Актер вручил студенческие билеты учащимся филиала ВГИКа в Ташкенте, а также провел мастер-класс для молодых кинематографистов.Безруков отметил, что возрождение Ташкентского международного кинофестиваля, инициированное Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым – это очень важное событие и мудрое решение.Напомним, XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" пройдет с 13 по 18 сентября этого года. В нем принимают участие свыше 500 деятелей киноискусства из 40 стран мира, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В рамках кинофестиваля будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов.Читайте также: Безруков: находясь в Узбекистане, я не хочу европейской кухни - видео
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сергей безруков актер россия филиал вгика в ташкенте ташкентский международный кинофестиваль мастер-класс вручил студенческие билеты
сергей безруков актер россия филиал вгика в ташкенте ташкентский международный кинофестиваль мастер-класс вручил студенческие билеты
Безруков готов сниматься в узбекско-российских фильмах - видео
20:38 13.09.2022 (обновлено: 20:41 13.09.2022)
Российский актер провел в Ташкенте мастер-класс и вручил студенческие билеты учащимся ВГИКа.
ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik.
Народный артист России Сергей Безруков провел мастер-класс для студентов ташкентского филиала ВГИКа и молодых кинематографистов, сообщает корреспондент Sputnik
. Встреча состоялась в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути".
Российский актер поделился со слушателями секретами актерского мастерства, а также ответил на многочисленные вопросы участников мастер класса.
Так, актер и режиссер заявил, что в будущем, возможно, станет преподавателем ташкентского филиала ВГИКа – единственного зарубежного филиала вуза, открытого в столице Узбекистана в прошлом году.
"Я чувствую в себе желание передавать опыт", - сказал Сергей Безруков.
По словам актера, он готов участвовать в совместных узбекско-российских кинопроектах и сотрудничать с Агентством кинематографии Узбекистана.
"Если будут предложения от Агентства кинематографии, я готов сняться в совместном проекте. Готов примерить на себя непривычные образы, готов стать рок-музыкантом, артистом балета. Я готов ответить на "Хуш келибсиз" с узбекской стороны", - сказал Сергей Безруков.
Актер вручил студенческие билеты учащимся филиала ВГИКа в Ташкенте, а также провел мастер-класс для молодых кинематографистов.
Безруков отметил, что возрождение Ташкентского международного кинофестиваля, инициированное Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым – это очень важное событие и мудрое решение.
"Это очень важно – продолжать историю. Я за возрождение истории и за продолжение. Нити, которые соединяют нас с прошлым, не должны прерываться. Воздействие кино на умы людей переоценить невозможно. Кино - это миссия. Это миссионерство", - отметил Сергей Безруков.
Напомним, XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" пройдет с 13 по 18 сентября этого года. В нем принимают участие свыше 500 деятелей киноискусства из 40 стран мира, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В рамках кинофестиваля будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов.