https://uz.sputniknews.ru/20220913/bezrukov-naxodyas-v-uzbekistane-ya-ne-xochu-evropeyskoy-kuxni-28048212.html

Безруков: находясь в Узбекистане, я не хочу европейской кухни - видео

Безруков: находясь в Узбекистане, я не хочу европейской кухни - видео

Знаменитый российский актер приехал в Ташкент в составе российской делегации. 13.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-13T13:36+0500

2022-09-13T13:36+0500

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культура

сергей безруков

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В узбекской кухне есть энергия земли, заявил популярный российский актер Сергей Безруков.Безруков приехал в Узбекистан, чтобы принять участие в Ташкентском международном кинофестивале. Актер уже успел провести мастер-класс для узбекистанских кинематографистов.Напомним: в Ташкенте в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля стартовали дни кино стран ШОС.

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сергей безруков