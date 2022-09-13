https://uz.sputniknews.ru/20220913/bezrukov-naxodyas-v-uzbekistane-ya-ne-xochu-evropeyskoy-kuxni-28048212.html
Безруков: находясь в Узбекистане, я не хочу европейской кухни - видео
Безруков: находясь в Узбекистане, я не хочу европейской кухни - видео
Знаменитый российский актер приехал в Ташкент в составе российской делегации. 13.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-13T13:36+0500
2022-09-13T13:36+0500
2022-09-13T13:49+0500
культура
сергей безруков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/09/27923261_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_21d9ba384c02247eee5a58e1df315d08.jpg
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В узбекской кухне есть энергия земли, заявил популярный российский актер Сергей Безруков.Безруков приехал в Узбекистан, чтобы принять участие в Ташкентском международном кинофестивале. Актер уже успел провести мастер-класс для узбекистанских кинематографистов.Напомним: в Ташкенте в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля стартовали дни кино стран ШОС.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/09/27923261_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_7a001a3739407cb2128d654da601155a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сергей безруков
Безруков: находясь в Узбекистане, я не хочу европейской кухни - видео
13:36 13.09.2022 (обновлено: 13:49 13.09.2022)
Знаменитый российский актер приехал в Ташкент в составе российской делегации.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В узбекской кухне есть энергия земли, заявил популярный российский актер Сергей Безруков.
"Находясь в Узбекистане, я не хочу европейской кухни. Я хочу вашего, национального. Потому что есть та самая энергия той самой земли, на которой я сейчас нахожусь", - сказал актер.
Безруков приехал в Узбекистан, чтобы принять участие в Ташкентском международном кинофестивале. Актер уже успел провести мастер-класс для узбекистанских кинематографистов.
Напомним: в Ташкенте в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля стартовали
дни кино стран ШОС.