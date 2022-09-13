https://uz.sputniknews.ru/20220913/chto-stanet-s-kvartirami-gulnary-karimovoy-v-moskve---podrobnosti-28062338.html

Что станет с квартирами Гульнары Каримовой в Москве - подробности

Что станет с квартирами Гульнары Каримовой в Москве - подробности

Ранее суд Москвы признал приговоры, вынесенные Гульнаре Каримовой в Узбекистане.

2022-09-13T19:10+0500

2022-09-13T19:10+0500

2022-09-13T19:10+0500

общество

квартиры

квартира

москва

гульнара каримова

суд

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Средства от шести конфискованных квартир в Москве дочери узбекистанского экс-президента Гульнары Каримовой будут поделены в равных долях между Узбекистаном и Россией. Об этом во вторник заявил заместитель министра юстиции республики Музраф Икрамов.Ранее в феврале в Минюсте Узбекистана сообщили, что суд Москвы признал приговоры Каримовой, которые были вынесены в республике. Таким образом, началась работа по реализации конфискованного у нее имущества в России и возвращению вырученных средств в Узбекистан.По словам министра, "российские судебные исполнители занимаются этими процедурами".Напомним: Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Суд 18 марта 2020 года увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.В январе 2020 года Генпрокуратура также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против старшей дочери первого узбекистанского президента.Спустя пять месяцев министерство юстиции республики сообщило, что власти страны вернули из Франции активы Каримовой на сумму 10 миллионов долларов. В феврале этого года Генпрокуратура сообщила, что средства Каримовой в размере 131 миллиона долларов готовы к возврату на родину из Швейцарии через создаваемый многосторонний трастовый фонд ООН.Читайте также:

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что станет с квартирами гульнары каримовой в москве подробности ранее суд москвы признал приговоры вынесенные гульнаре каримовой в узбекистане