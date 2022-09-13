https://uz.sputniknews.ru/20220913/frantsiya-sozovet-sb-oon-iz-za-situatsii-na-armyano-azerbaydjanskoy-granitse--28050802.html
Франция созовет СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе
Франция созовет СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе
В данный момент на армяно-азербайджанской границе наступило перемирие, благодаря усилиям российской стороны. 13.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-13T14:44+0500
2022-09-13T14:44+0500
2022-09-13T14:46+0500
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Франция созовет Совет безопасности ООН, чтобы обсудить обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщает RT.Кроме того, Министерство иностранных дел России призвало стороны конфликта решить необходимые вопросы в рамках работы двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.Напомним: в ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия. По данным Еревана, военные Азербайджана обстреляли территорию Армении. Так, обстрелу подверглись районы, находящиеся на границе двух стран - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области. Примечательно, что к Карабаху эти территории не относятся.В ответ Баку заявил, что в результате обстрела азербайджанских позиций со стороны Армении, произошло боестолкновение. Также МИД Азербайджана обвинил Армению в желании сорвать мирный процесс.Читайте также:Карасин: Россия помогла Армении и Азербайджану добиться перемирия
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франция, армения, азербайджан, оон
франция, армения, азербайджан, оон
Франция созовет СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе
14:44 13.09.2022 (обновлено: 14:46 13.09.2022)
В данный момент на армяно-азербайджанской границе наступило перемирие, благодаря усилиям российской стороны.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Франция созовет Совет безопасности ООН, чтобы обсудить обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщает RT.
Кроме того, Министерство иностранных дел России призвало стороны конфликта решить необходимые вопросы в рамках работы двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.
Напомним: в ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия. По данным Еревана, военные Азербайджана обстреляли территорию Армении. Так, обстрелу подверглись районы, находящиеся на границе двух стран - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области. Примечательно, что к Карабаху эти территории не относятся.
В ответ Баку заявил, что в результате обстрела азербайджанских позиций со стороны Армении, произошло боестолкновение. Также МИД Азербайджана обвинил Армению в желании сорвать мирный процесс.