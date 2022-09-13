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Карасин: Россия помогла Армении и Азербайджану добиться перемирия
Карасин: Россия помогла Армении и Азербайджану добиться перемирия
На армяно-азербайджанской границе наступило перемирие, благодаря усилиям российской стороны. 13.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-13T13:18+0500
2022-09-13T13:18+0500
2022-09-13T13:26+0500
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Благодаря усилиям России, удалось прекратить обострение на армяно-азербайджанской границе и с 9.00 объявить перемирие, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Об этом сообщает РИА Новости. Данное решение было принято после разговора российского лидера Владимира Путина и его армянского коллеги Никола Пашиняна.По словам Карасина, по данной ситуации на границе стороны будут проводить большую работу, потому что Пашинян обратился в ОДКБ.Напомним: в ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия. По данным Еревана, военные Азербайджана обстреляли территорию Армении. Так, обстрелу подверглись районы, находящиеся на границе двух стран - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области. Примечательно, что к Карабаху эти территории не относятся.В ответ Баку заявил, что в результате обстрела азербайджанских позиций со стороны Армении, произошло боестолкновение. Также МИД Азербайджана обвинил Армению в желании сорвать мирный процесс.
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россия, азербайджан, армения
россия, азербайджан, армения
Карасин: Россия помогла Армении и Азербайджану добиться перемирия
13:18 13.09.2022 (обновлено: 13:26 13.09.2022)
На армяно-азербайджанской границе наступило перемирие, благодаря усилиям российской стороны.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Благодаря усилиям России, удалось прекратить обострение на армяно-азербайджанской границе и с 9.00 объявить перемирие, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Об этом сообщает РИА Новости
.
Данное решение было принято после разговора российского лидера Владимира Путина и его армянского коллеги Никола Пашиняна.
По словам Карасина, по данной ситуации на границе стороны будут проводить большую работу, потому что Пашинян обратился
в ОДКБ.
Напомним: в ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия. По данным Еревана, военные Азербайджана обстреляли территорию Армении. Так, обстрелу подверглись районы, находящиеся на границе двух стран - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области. Примечательно, что к Карабаху эти территории не относятся.
В ответ Баку заявил, что в результате обстрела азербайджанских позиций со стороны Армении, произошло боестолкновение. Также МИД Азербайджана обвинил Армению в желании сорвать мирный процесс.