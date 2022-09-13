https://uz.sputniknews.ru/20220913/pravooxraniteli-provodyat-v-samarkande-ucheniya-pered-sammitom-shos-28029244.html

Правоохранители проводят в Самарканде учения перед саммитом ШОС

Правоохранители проводят в Самарканде учения перед саммитом ШОС

В МВД просят граждан с пониманием отнестись к введенным ограничениям.

2022-09-13T08:02+0500

2022-09-13T08:02+0500

2022-09-13T08:02+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана проводят в Самарканде учения по обеспечению безопасности в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает департамент общественной безопасности МВД страны.Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября."В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества 10 сентября начали проводиться тактико-практические учебные мероприятия структурами по обеспечению безопасности в Самарканде и его окрестностях", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.По данным департамента, в рамках учений выполняются организационные мероприятия по обеспечению общественной безопасности.В МВД просят граждан с пониманием отнестись к введенным ограничениям "в связи с важностью проведения мероприятий по подготовке к предстоящему саммиту и соблюдать требования сотрудников органов внутренних дел".Ранее информационная служба УВД Самаркандской области сообщала, что в связи с проведением саммита с 14 по 17 сентября будут закрыты для движения въездные дороги в Самарканд, а также часть дорог внутри города.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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правоохранители проводят в самарканде учения перед саммитом шос мвд