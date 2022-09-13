https://uz.sputniknews.ru/20220913/top-5-luchshix-produktov-dlya-snijeniya-xolesterina-28028851.html

Топ-5 лучших продуктов для снижения холестерина

Топ-5 лучших продуктов для снижения холестерина

Кардиолог раскрыла, какие продукты больше всего полезны для здорового сердца.

2022-09-13T07:01+0500

2022-09-13T07:01+0500

2022-09-13T07:01+0500

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врач

продукты

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Врач-кардиолог Элизабет Клодас назвала пять лучших продуктов для снижения уровня холестерина. Ее комментарий приводит CNBC.По словам специалиста, для того, чтобы увидеть прогресс в снижении холестерина, не обязательно садиться на строгую диету. Достаточно лишь точечно изменить рацион, чтобы добиться существенного сокращения уровня "плохого" холестерина.Одним из таких продуктов является овсянка. Она богата клетчаткой, которая снижает количество холестерина, усвояемого пищеварительной системой. Исследование показало, что потребление 10 граммов клетчатки в день может снизить риск сердечного приступа на 14%.Еще один полезный продукт для снижения холестерина — миндаль. При необходимости его можно заменить фундуком, грецким орехом, фисташками или орехами макадамия.Семена чиа могут сократить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 16% благодаря омега-3 жирным кислотам. Хоть эти кислоты имеют сравнительно небольшое влияние на уровень "плохого" холестерина, они помогают повысить "хороший" холестерин.Регулярное употребление овощей также благотворно влияет на здоровье сосудов и уровень холестерина. Специалисты особенно рекомендуют есть брокколи, шпинат, брюссельскую и листовую капусту.Арбуз тоже может помочь в снижении холестерина. Он содержит ликопин, который влияет на уровень холестерина в крови. Арбуз можно также заменить на яблоки, виноград, клубнику, цитрусы или авокадо.Читайте также:Диетолог назвал самые вредные популярные продукты

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топ 5 лучших продуктов для снижения холестерина кардиолог клодаc раскрыла какие продукты больше всего полезны для здорового сердца что помогает снизить уровень холестерина зож