https://uz.sputniknews.ru/20220913/universitety-uzbekistana-i-rossii-budut-issledovat-zagryaznenie-vody-mikroplastikom-28064938.html

Университеты Узбекистана и России будут исследовать загрязнение воды микропластиком

Университеты Узбекистана и России будут исследовать загрязнение воды микропластиком

Стратегический экологический проект особенно важен для страны, развивающей разведение рыбы в искусственных условиях.

2022-09-13T20:11+0500

2022-09-13T20:11+0500

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ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Ведущие университеты Узбекистана и Институт зоологии Академии наук республики присоединились к российскому экологическому проекту "Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни", в рамках которого будут заниматься изучением переноса микропластика в водоемах.Проект реализует Томский государственный университет (ТГУ) совместно с консорциумом партнеров, сообщает пресс-служба ТГУ. Новыми партнерами проекта стали Андижанский государственный университет, Самаркандский государственный университет, Навоийский государственный педагогический институт, Ташкентский государственный аграрный университет и Институт зоологии Академии наук Республики Узбекистан.Ученые планируют реализовать ряд совместных проектов, в том числе изучать концентрацию и перенос микрочастиц пластика в экосистемах водоемов, что особенно важно для страны, занимающейся разведением рыбы в искусственных условиях, подчеркнули в пресс-службе.В первую очередь, ТГУ и узбекистанские партнеры займутся оценкой накопления и переноса микропластика в условиях аквакультуры – искусственного разведения рыбы, поскольку это направление в Узбекистане очень развито.Биологи ТГУ уже накопили значительный опыт изучения микропластика в природных водоемах. В частности, университет проводит масштабные исследования крупных рек. Таких как Енисей, Обь, Томь, Нижняя Тунгуска и другие. Кроме того, ТГУ одним из первых в России занялся изучением загрязнения микропластиком живых объектов – рыб, водных животных и насекомых.Университет сотрудничает с вузами Узбекистана не только в научной, но и в образовательной сфере. Так, Самаркандский госуниверситет входит в консорциум Big Data на базе ТГУ. А группа студентов з Андижанского университета с сентября этого года начала обучение на третьем курсе Биологического университета ТГУ.Читайте также: Как будут обеспечивать студентов жильем в Узбекистане — подробности

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