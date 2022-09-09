https://uz.sputniknews.ru/20220909/kak-budut-obespechivat-studentov-jilem-v-uzbekistane---podrobnosti-27927443.html

Как будут обеспечивать студентов жильем в Узбекистане - подробности

Как будут обеспечивать студентов жильем в Узбекистане - подробности

В настоящее время в республике разрабатывают упрощенную форму субсидирования студенческой аренды.

2022-09-09T16:19+0500

2022-09-09T16:19+0500

2022-09-09T16:56+0500

общество

узбекистан

студент

жилье

республика

аренда

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов в среду на брифинге АИМК рассказал о проблемах с жильем для студентов и путях их решения.Министр сообщил, что общежития не были сданы до начала учебного года, так как для того, чтобы начать строительство, необходимо почти столько же времени, сколько занимает сам процесс строительства. По его словам, общежития являются социальными объектами, поэтому должны быть основательными, чтобы прослужить долго.Глава ведомства отметил, что в настоящее время 60 общежитий на 30 тыс. мест, которые должны быть сданы в 2022 году, находятся в стадии строительства, проектирования и проведения тендеров.Тошкулов также прокомментировал текущую ситуацию по вопросам аренды жилья студентам.Известно, что ранее домовладельцы должны были платить налоги со своих доходов от аренды. С 1 января они освобождены от налогообложения. Однако, по словам министра, ситуация не изменилась. Несмотря на рост жилищного фонда, все меньше людей хотят сдавать жилье студентам. В связи с этим возрастает нагрузка на студенческие общежития.Глава ведомства заявил, что по распоряжению президента из бюджета выделят средства для студентов, которые арендуют жилье. В 2022 году планируют выделить 120 млрд сумов. По состоянию на 9 сентября уже выделили 15 млрд сумов.Помимо этого, для упрощения и ускорения процесса предоставления субсидий, сейчас разрабатывается проект по получению студентами субсидий без оформления договора.Читайте также:

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как в узбекистане будут обеспечивать студентов жильем подробности в настоящее время в республике разрабатывают упрощенную форму субсидирования студенческой аренды