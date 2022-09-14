https://uz.sputniknews.ru/20220914/elektronnuyu-podpis-mojno-xranit-v-oblake-28069798.html

Электронную подпись можно хранить в "облаке"

Электронную подпись можно хранить в "облаке"

Для граждан Узбекистана появится возможность получить сертификат ключа электронной цифровой подписи через консульские учреждения.

2022-09-14T09:03+0500

2022-09-14T09:03+0500

2022-09-14T09:03+0500

общество

электронная подпись

законопроект

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Закон "Об электронной цифровой подписи" в новой редакции вызвал активную дискуссию на 32 пленарном заседании Сената, состоявшемся 13 сентября. Об этом сообщила информационная служба Сената Олий Мажлиса.С увеличением электронного документооборота и удаленных услуг физические и юридические лица массово стали использовать электронные цифровые подписи (ЭЦП).Изменения в законодательстве связаны с созданием условий использования электронной цифровой подписи, а также обеспечением открытости и качества виртуальных видов услуг, требующих ЭЦП.Для информационной безопасности госорганов при обмене электронными данными между ведомствами можно использовать только ЭЦП, разработанные на основе национальных стандартов.Кроме того, чтобы пользователи не были вынуждены постоянно носить с собой носители информации (флешки), появилась возможность использования ключей электронной цифровой подписи в "облачных технологиях".Кроме того, сертификат ключа ЭЦП можно получить через консульские учреждения Узбекистана. Законом закрепляются права и обязанности владельцев ключей ЭЦП.Еще одно новшество - "Служба доверенной третьей стороны". Эта услуга позволяет при обмене информацией и электронными документами определить принадлежность ЭЦП лицу, ставящему подпись в электронном документе.Читайте также: В Узбекистане снова можно рекламировать местное пиво и вино

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