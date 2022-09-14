https://uz.sputniknews.ru/20220914/formirovanie-kollektivnogo-vostoka-ili-chego-stoit-jdat-ot-sammita-shos-28092527.html

Формирование "коллективного Востока", или чего стоит ждать от саммита ШОС

Формирование "коллективного Востока", или чего стоит ждать от саммита ШОС

В конце текущей недели – 15-16 сентября – в Самарканде пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

2022-09-14T15:18+0500

2022-09-14T15:18+0500

2022-09-14T15:18+0500

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В одном из древнейших городов мира – или, как его называли еще в древних арабских рукописях, в Жемчужине Востока - соберутся лидеры стран-участниц ШОС, государств-наблюдателей, разной степени партнеров и руководителей авторитетных международных и региональных организаций, отчего мероприятие обещает стать одним из крупнейших и наиболее богатых на события в этом году.Какие глобальные изменения может прочувствовать мир по итогам саммита в Самарканде – разбирался Sputnik.Новый мировой порядокПоследние саммиты ШОС на фоне пандемии COVID-19 проходили в онлайн-формате. Грядущее мероприятие в Самарканде пройдет очно, лицом к лицу, и посетят его лидеры всех стран-участниц организации – Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.Помимо них, участие в саммите должны принять президенты государств-наблюдателей – Беларуси, Ирана и Монголии. Ожидается также приезд почетных гостей – глав Азербайджана, Армении, Туркменистана и Турции. Плюс представители ООН, ЭСКАТО, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ОЭС и других международных и региональных организаций.Происходит это мероприятие как нельзя кстати. На фоне беспрецедентного санкционного, политического и прочего давления Запада на несогласных с его видением мироустройства страны Евразии прямо заявляют, что существование однополярного мира более не является возможным, как и беспрекословное повиновение так называемому "золотому миллиарду".Важно понимать, что эта инициатива не принадлежит исключительно России, которую Запад отчаянно пытается изолировать в том числе и своими нелегитимными санкциями.Под "раздачу" попадает и Китай, против которого, согласно последним сообщениям Reuters, помимо прежних элементов торговой войны, администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции в области технологий. Ожидаются они уже в следующем месяце.Достается и Ирану, не одно десятилетие живущему под санкциями, перечень которых регулярно обновляется (например, за якобы поставку России беспилотников). Тегеран постоянно сталкивается с ненадежностью Запада. Среди прочего, это наглядно демонстрирует и односторонний выход США из "ядерной сделки".ЕС готовится сортировать русскихВ общем, можно констатировать, что складывающаяся в мире ситуация, связанная с геополитической нестабильностью и вжившимися в роль "мирового полицейского" странами "коллективного Запада", делает ШОС важнейшим объединением, способным предложить альтернативу западной модели существования.И это действительно происходит: Шанхайская организация сотрудничества сегодня является неким магнитом, притягивающим к себе все новых и новых членов, желающих иметь международную опору на фоне усиливающейся геополитической турбулентности.Так, на саммите в Самарканде ожидается присоединение к ШОС Ирана (причем в рекордно короткие сроки – всего за год были пройдены все процедуры). Будет дан старт процессу перехода Беларуси из статуса наблюдателя в статус полноправного участника организации. Планируется рассмотрение и утверждение большого количества государств в разных диалоговых статусах – помимо вышеназванных, это Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия и Сирия.Внушительная компания желающих присоединиться к "восточной альтернативе", не правда ли?Что миру предлагает ШОС?Если ранее Шанхайская организация сотрудничества могла рассматриваться международным сообществом как некое объединение, ставящее своей целью решение территориальных вопросов и совместное обеспечение безопасности границ, то сегодня ШОС находится на пути к становлению крупным альтернативным блоком – "коллективным Востоком".Общая территория стран-участниц организации составляет более 34 млн кв. км (порядка 60% от территории Евразии), общая численность населения – примерно 3,4 млрд человек (половина населения планеты), суммарный ВВП (государства-члены плюс Иран) - $23,5 трлн (четверть от мирового ВВП).Кроме того, пока страны Запада бьются в истерике из-за растущего сырьевого дефицита, в ШОС входят страны-лидеры по наличию природно-сырьевых богатств, а значит, организация является самодостаточной и обладает огромным ресурсным потенциалом (и другие лидеры энергетических рынков, вроде Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и т.п. стремятся вступить в ШОС).Это, кстати, также можно расценить как их несогласие с "западной моделью" существования. Яркий пример – июльское турне президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку. Тогда глава Штатов прилетел в Саудовскую Аравию и (как он, видимо, посчитал) на правах сюзерена ближневосточного государства потребовал от Эр-Рияда резко нарастить добычу нефти, чтобы решить энергетические проблемы Запада, однако не счел нужным взять во внимание интересы аравийцев. Поэтому вполне логично, что за отказом в ответ на требования США Эр-Рияд изъявил желание заручиться международной поддержкой.Вероятнее всего, страны, желающие вступить в ШОС, видят в нем логическое развитие системы межгосударственных отношений. Деградация современной мировой структуры видна невооруженным взглядом – практически все международные институты так или иначе "подмял" под себя "коллективный Запад".Закат Европы грозит всему мируВ различных международных структурах (в том числе и в ООН) творится бардак. Один из примеров – заключение Международного суда ООН о том, что провозглашение независимости Косово не противоречит нормам международного права. Далее, напомню, последовало отсутствие какой-либо адекватной реакции на бомбардировки Югославии со стороны НАТО без соответствующей санкции ООН - просто, что называется, "спустили с рук".Еще один пример – демонстративное закрытие глаз на притеснение русскоязычного населения в странах Балтии и на Украине. Можно вспомнить и об игнорировании ЕСПЧ исков и жалоб жителей Крыма и Донбасса в отношении Киева.Таких примеров, на самом деле, невообразимое множество и новые появляются регулярно. Структуры, вроде бы, работают, но в подавляющем большинстве случаев делают это в интересах "коллективного Запада".И когда, скажем так, "обделенные" государства видят сложившуюся ситуацию, не хотят воспринимать диктат Запада и отказываются мириться с игнорированием группой государств международного права в угоду своим интересам, то желание стать частью альтернативного объединения, построенного на взаимоуважении и добрососедстве вполне оправданно.Именно поэтому площадка ШОС привлекает к себе все большее внимание "несогласного" мирового сообщества. И именно поэтому от саммита в Самарканде стоит ждать некоего заявления (может не прямого, а исходящего из принятых решений и документов), демонстрирующего всеобщее осуждение односторонней нелегитимной санкционной политики Запада и его неоколониальных замашек.Необходимость изменения системы международных отношений, всеобщее равенство и отсутствие неоколонизаторов, жаждущих диктовать миру, как ему следует жить (с прямым вмешательством во внутренние дела неугодных им государств) – вот что привлекает в ШОС, в стены которой в преддверии саммита в Самарканде бьется огромное количество стран.Китай больше не нейтрален?Мир привык к политике нейтралитета, которой придерживается Китай. В том числе и в вопросах о специальной военной операции на Украине, и в вопросе принадлежности Крыма, и в вопросах международно-правового статуса Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР, и во многих других.Однако недавние заявления председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (другими словами - спикер парламента) Ли Чжаньшу в ходе визита в Россию наталкивают на мысли о том, что отныне Китай готов признать необходимость модернизации миропорядка.Вот, для понимания, некоторые тезисы господина Чжаньшу:Принятие факта необходимости кардинальных изменений системы международных отношений таким серьезным игроком на международной арене, как КНР, можно трактовать как вполне ясный сигнал Западу о том, что в Евразии создается новая модель международной безопасности и сотрудничества.Кстати, председатель КНР Си Цзиньпин впервые более чем за два года покинет Китай ради посещения саммита и встречи с лидерами стран-участниц ШОС. Немецкая газета Handelsblatt говорит о том, что главная его цель – встреча с президентом РФ Владимиров Путиным. И издание считает это еще одним сигналом поддержки России со стороны Пекина.А сигналов таких, как мы видим, становится все больше. И становятся они все более явными и четкими.Интересно, что все это происходило прямо в преддверии ШОС, что действительно наталкивает на мысли о готовности Пекина к решительным действиям. И, вполне вероятно, именно эта тема может стать одной и ключевых на грядущем саммите – усиление роли Шанхайской организации сотрудничества на фоне глобального кризиса в структуре международных отношений.Читайте также: Последнее предупреждение Путина

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