https://uz.sputniknews.ru/20220914/mid-uzbekistana-sdelalo-zayavlenie-po-povodu-konflikta-na-azerbaydjano-armyanskoy-granitse-28088538.html

МИД Узбекистана сделал заявление по конфликту на азербайджано-армянской границе

МИД Узбекистана сделал заявление по конфликту на азербайджано-армянской границе

О заявлении МИД Узбекистана читайте в нашем материале.

2022-09-14T13:46+0500

2022-09-14T13:46+0500

2022-09-14T14:00+0500

политика

мид узбекистана

азербайджан

армяно-азербайджанский конфликт вокруг нагорного карабаха

армения

конфликт

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Узбекистан, как государство, председательствующее в Шанхайской организации сотрудничества, приветствует достижение перемирия и прекращение эскалации на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.В министерстве отметили, что единственно верным путем решения проблем в сложившейся ситуации будут мирные переговоры и консультации на основе международного права и в рамках ранее достигнутых договоренностей.Напомним: в ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия. По данным Еревана, военные Азербайджана обстреляли территорию Армении. Так, обстрелу подверглись районы, находящиеся на границе двух стран - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области. Примечательно, что к Карабаху эти территории не относятся.В ответ Баку заявил, что в результате обстрела азербайджанских позиций со стороны Армении, произошло боестолкновение. Также МИД Азербайджана обвинил Армению в желании сорвать мирный процесс.Читайте также:В Армении проходит протест у здания парламента

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