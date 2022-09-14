https://uz.sputniknews.ru/20220914/mid-uzbekistana-sdelalo-zayavlenie-po-povodu-konflikta-na-azerbaydjano-armyanskoy-granitse-28088538.html
МИД Узбекистана сделал заявление по конфликту на азербайджано-армянской границе
МИД Узбекистана сделал заявление по конфликту на азербайджано-армянской границе
О заявлении МИД Узбекистана читайте в нашем материале.
2022-09-14T13:46+0500
2022-09-14T13:46+0500
2022-09-14T14:00+0500
политика
мид узбекистана
азербайджан
армяно-азербайджанский конфликт вокруг нагорного карабаха
армения
конфликт
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Узбекистан, как государство, председательствующее в Шанхайской организации сотрудничества, приветствует достижение перемирия и прекращение эскалации на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.В министерстве отметили, что единственно верным путем решения проблем в сложившейся ситуации будут мирные переговоры и консультации на основе международного права и в рамках ранее достигнутых договоренностей.Напомним: в ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия. По данным Еревана, военные Азербайджана обстреляли территорию Армении. Так, обстрелу подверглись районы, находящиеся на границе двух стран - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области. Примечательно, что к Карабаху эти территории не относятся.В ответ Баку заявил, что в результате обстрела азербайджанских позиций со стороны Армении, произошло боестолкновение. Также МИД Азербайджана обвинил Армению в желании сорвать мирный процесс.Читайте также:В Армении проходит протест у здания парламента
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мид узбекистана сделал заявление по конфликту на азербайджано армянской границе что происходит армения азербайджан боестолкновение перестрелка реакция в мире происшествия боевые военные действия позиция узбекистана ка отреагировал что заявил последние актуальные новости заявления
мид узбекистана сделал заявление по конфликту на азербайджано армянской границе что происходит армения азербайджан боестолкновение перестрелка реакция в мире происшествия боевые военные действия позиция узбекистана ка отреагировал что заявил последние актуальные новости заявления
МИД Узбекистана сделал заявление по конфликту на азербайджано-армянской границе
13:46 14.09.2022 (обновлено: 14:00 14.09.2022)
О заявлении Министерства иностранных дел Республики Узбекистан читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Узбекистан, как государство, председательствующее в Шанхайской организации сотрудничества, приветствует достижение перемирия и прекращение эскалации на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщила в среду пресс-служба
внешнеполитического ведомства республики.
В министерстве отметили, что единственно верным путем решения проблем в сложившейся ситуации будут мирные переговоры и консультации на основе международного права и в рамках ранее достигнутых договоренностей.
"Надеемся на неукоснительное соблюдение условий перемирия, проявление максимальной сдержанности и призываем стороны к политико-дипломатическим переговорам для нормализации обстановки и выхода из сложившейся ситуации", - добавили в ведомстве.
Напомним: в ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия. По данным Еревана, военные Азербайджана обстреляли территорию Армении. Так, обстрелу подверглись районы, находящиеся на границе двух стран - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области. Примечательно, что к Карабаху эти территории не относятся.
В ответ Баку заявил, что в результате обстрела азербайджанских позиций со стороны Армении, произошло боестолкновение. Также МИД Азербайджана обвинил Армению в желании сорвать мирный процесс.