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https://uz.sputniknews.ru/20220914/v-armenii-proxodit-protest-u-zdaniya-parlamenta--28074366.html
В Армении проходит протест у здания парламента
В Армении проходит протест у здания парламента
Граждане Армении вышли на протест против премьера.
2022-09-14T09:58+0500
2022-09-14T11:39+0500
в мире
армения
протест
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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. В столице Армении у здания парламента собираются протестующие, передает Sputnik Армения.Участники акции требуют начать процедуру импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна. Сотрудники полиции уже выставили оцепление."Мы с утра призвали наших граждан присоединиться к нам, чтобы под общественным давлением встретиться с депутатами и предложить им инициировать процесс импичмента Пашиняну", - сказал в видеообращении один из организаторов протеста Эдгар Казарян. Напомним: в Армении с апреля продолжаются акции протеста против действующего премьер-министра. Читайте также:Пашинян: 49 человек погибло из-за обострения конфликта на границе с АзербайджаномФранция созовет СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе
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армения протесты против пашиняна пашинян перестрелка ситуация на границе азербайджан ереван новости новость политика
армения протесты против пашиняна пашинян перестрелка ситуация на границе азербайджан ереван новости новость политика

В Армении проходит протест у здания парламента

09:58 14.09.2022 (обновлено: 11:39 14.09.2022)
© PixabayАрмения, флаг
Армения, флаг - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2022
© Pixabay
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Граждане Армении вышли на протест против действующего премьера.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. В столице Армении у здания парламента собираются протестующие, передает Sputnik Армения.
Участники акции требуют начать процедуру импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна. Сотрудники полиции уже выставили оцепление.
"Мы с утра призвали наших граждан присоединиться к нам, чтобы под общественным давлением встретиться с депутатами и предложить им инициировать процесс импичмента Пашиняну", - сказал в видеообращении один из организаторов протеста Эдгар Казарян.
Напомним: в Армении с апреля продолжаются акции протеста против действующего премьер-министра.
Читайте также:
Пашинян: 49 человек погибло из-за обострения конфликта на границе с Азербайджаном
Франция созовет СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе
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