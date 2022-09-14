На заседании Совета нацкоординаторов ШОС согласовали важное заявление – МИД

"В заявлении указано на негативные факторы, которые влияют на безопасность и стабильность цепочек поставок, на многостороннюю торговую систему и экономику участников Организации. В связи с этим подчёркнуто стремление к обеспечению устойчивости, надёжности и стабильности международных цепочек поставок и обеспечению бесперебойной торговли важными компонентами производственного процесса, предметами первой необходимости и другими товарами", — пояснил представитель МИД.