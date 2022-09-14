https://uz.sputniknews.ru/20220914/na-zasedanii-soveta-natskoordinatorov-shos-soglasovali-vajnoe-zayavlenie--mid-28089404.html
На заседании Совета нацкоординаторов ШОС согласовали важное заявление – МИД
На заседании Совета нацкоординаторов ШОС согласовали важное заявление – МИД
По словам официального представителя МИД Юсупа Кабулжанова, документ важен для развития международной экономики.
2022-09-14T17:27+0500
2022-09-14T17:27+0500
2022-09-14T17:27+0500
политика
шос
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Участники заседания Совета национальных координаторов государств-членов ШОС согласовали очередное заявление, имеющее важное значение для развития международной экономики. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.Читайте также: Ушаков: Россия и Узбекистан подпишут новый документ о партнерстве
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шос заседание совета национальных координаторов официальный представитель мид узбекистана юсуп кабулджанов документ международная экономика
шос заседание совета национальных координаторов официальный представитель мид узбекистана юсуп кабулджанов документ международная экономика
На заседании Совета нацкоординаторов ШОС согласовали важное заявление – МИД
По словам официального представителя МИД Юсупа Кабулжанова, документ важен для развития международной экономики.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Участники заседания Совета национальных координаторов государств-членов ШОС согласовали очередное заявление, имеющее важное значение для развития международной экономики. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.
"В заявлении указано на негативные факторы, которые влияют на безопасность и стабильность цепочек поставок, на многостороннюю торговую систему и экономику участников Организации. В связи с этим подчёркнуто стремление к обеспечению устойчивости, надёжности и стабильности международных цепочек поставок и обеспечению бесперебойной торговли важными компонентами производственного процесса, предметами первой необходимости и другими товарами", — пояснил представитель МИД.