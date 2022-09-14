https://uz.sputniknews.ru/20220914/ushakov-rossiya-i-uzbekistan-podpishut-novyy-dokument-o-partnerstve--28077097.html

Ушаков: Россия и Узбекистан подпишут новый документ о партнерстве

Ушаков: Россия и Узбекистан подпишут новый документ о партнерстве

Документ будет подписан на полях саммита в Самарканде.

2022-09-14T11:59+0500

2022-09-14T11:59+0500

2022-09-14T11:59+0500

политика

россия

узбекистан

подписание документов

партнерство

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. По итогам переговоров на полях Самаркандского саммита Россия и Узбекистан подпишут декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между ними, заявил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА Новости.Напомним: Самаркандский саммит будет проходить в Узбекистане с 15 по 16 сентября 2022 года.Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Иран подпишет соглашение об официальном статусе члена ШОС – МИДО чем Эрдоган будет говорить с Путиным в Самарканде

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