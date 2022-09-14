https://uz.sputniknews.ru/20220914/nikol-pashinyan-ne-primet-uchastiya-v-sammite-shos-28109307.html

Никол Пашинян не примет участия в саммите ШОС

Никол Пашинян не примет участия в саммите ШОС

Премьер-министр Армении не примет участия в совете глав государств из-за ситуации в стране. 14.09.2022, Sputnik Узбекистан

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саммит шос-2022 в самарканде

шос

никол пашинян

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ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ШОС в Самарканде из-за ситуации в стране.Об этом сообщает Sputnik Armenia со ссылкой пресс-службу правительства.Напомним, утром стало известно, что в столице Армении Ереване у здания парламента стали собираться протестующие. Участники акции требовали начать процедуру импичмента Пашиняна.В Армении с апреля продолжаются акции протеста против действующего премьер-министра.Ранее Кабмин Армении обратился к России, ОДКБ и Совету безопасности ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Как заявили в Ереване, азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Кроме этого, по словам представителей Армении, они предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". В результате с армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается.В Баку, в свою очередь заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах.

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шос, никол пашинян