https://uz.sputniknews.ru/20220914/nikol-pashinyan-ne-primet-uchastiya-v-sammite-shos-28109307.html
Никол Пашинян не примет участия в саммите ШОС
Никол Пашинян не примет участия в саммите ШОС
Премьер-министр Армении не примет участия в совете глав государств из-за ситуации в стране. 14.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-14T20:11+0500
2022-09-14T20:11+0500
2022-09-14T21:05+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
никол пашинян
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ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ШОС в Самарканде из-за ситуации в стране.Об этом сообщает Sputnik Armenia со ссылкой пресс-службу правительства.Напомним, утром стало известно, что в столице Армении Ереване у здания парламента стали собираться протестующие. Участники акции требовали начать процедуру импичмента Пашиняна.В Армении с апреля продолжаются акции протеста против действующего премьер-министра.Ранее Кабмин Армении обратился к России, ОДКБ и Совету безопасности ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Как заявили в Ереване, азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Кроме этого, по словам представителей Армении, они предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". В результате с армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается.В Баку, в свою очередь заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах.
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шос, никол пашинян
Никол Пашинян не примет участия в саммите ШОС
20:11 14.09.2022 (обновлено: 21:05 14.09.2022)
Премьер-министр Армении не примет участия в совете глав государств из-за ситуации в стране.
ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ШОС в Самарканде из-за ситуации в стране.
Об этом сообщает Sputnik Armenia со ссылкой пресс-службу правительства.
Напомним, утром стало известно, что в столице Армении Ереване у здания парламента стали собираться протестующие. Участники акции требовали начать процедуру импичмента Пашиняна.
В Армении с апреля продолжаются акции протеста против действующего премьер-министра.
Ранее Кабмин Армении обратился к России, ОДКБ и Совету безопасности ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Как заявили в Ереване, азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Кроме этого, по словам представителей Армении, они предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". В результате с армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается.
В Баку, в свою очередь заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах.