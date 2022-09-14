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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220914/nurimbetov-shos-podpisyvaet-memorandumy-prinimaet-resheniya-28107302.html
Нуримбетов: Афганистан не будет представлен на саммите ШОС
Нуримбетов: Афганистан не будет представлен на саммите ШОС
Делегация Афганистана не будет участвовать в Самаркандском саммите ШОС, заявил национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов.
2022-09-14T19:06+0500
2022-09-14T21:05+0500
саммит шос-2022 в самарканде
саммит
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Афганистан не будет представлен на Самаркандском саммите ШОС. Об этом заявил национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов в ходе брифинга в преддверии саммита, сообщает корреспондент Sputnik.По его словам, после известных событий прошлого года ШОС не поддерживает официальные связи с этой страной. Главным вопросом остается международное признание текущего правительства Афганистана.В четверг в Самарканде стартует саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.Читайте также: Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан
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афганистан не будет представлен на шос делегация афганистана национальный координатор шос от узбекистана рахматулла нуримбетов
афганистан не будет представлен на шос делегация афганистана национальный координатор шос от узбекистана рахматулла нуримбетов

Нуримбетов: Афганистан не будет представлен на саммите ШОС

19:06 14.09.2022 (обновлено: 21:05 14.09.2022)
© SputnikСамарканд, украшенный флагами и символикой саммита ШОС-2022
Самарканд, украшенный флагами и символикой саммита ШОС-2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2022
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Делегация Афганистана не будет участвовать в Самаркандском саммите ШОС, заявил национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов.
ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Афганистан не будет представлен на Самаркандском саммите ШОС. Об этом заявил национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов в ходе брифинга в преддверии саммита, сообщает корреспондент Sputnik.
По его словам, после известных событий прошлого года ШОС не поддерживает официальные связи с этой страной. Главным вопросом остается международное признание текущего правительства Афганистана.

"В этой связи временно приостановлено партнёрство между ШОС и Афганистаном. Но это не значит что страны-члены не поддерживают связи с этим государством", - заявил он, отвечая на вопрос о том, ожидается ли участие в саммите делегации Афганистана.

В четверг в Самарканде стартует саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.
ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.
Читайте также: Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан
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