https://uz.sputniknews.ru/20220914/nurimbetov-shos-podpisyvaet-memorandumy-prinimaet-resheniya-28107302.html

Нуримбетов: Афганистан не будет представлен на саммите ШОС

Нуримбетов: Афганистан не будет представлен на саммите ШОС

Делегация Афганистана не будет участвовать в Самаркандском саммите ШОС, заявил национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов.

2022-09-14T19:06+0500

2022-09-14T19:06+0500

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саммит шос-2022 в самарканде

саммит

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Афганистан не будет представлен на Самаркандском саммите ШОС. Об этом заявил национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов в ходе брифинга в преддверии саммита, сообщает корреспондент Sputnik.По его словам, после известных событий прошлого года ШОС не поддерживает официальные связи с этой страной. Главным вопросом остается международное признание текущего правительства Афганистана.В четверг в Самарканде стартует саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.Читайте также: Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан

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афганистан не будет представлен на шос делегация афганистана национальный координатор шос от узбекистана рахматулла нуримбетов