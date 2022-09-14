https://uz.sputniknews.ru/20220914/proekt-po-sozdaniyu-transportnyx-koridorov-utverdyat-na-sammite-shos-28074680.html
Проект по созданию транспортных коридоров утвердят на саммите ШОС
Проект по созданию транспортных коридоров утвердят на саммите ШОС
Ранее согласовали Концепцию сотрудничества ШОС по транспортным коридорам.
2022-09-14T11:28+0500
2022-09-14T11:28+0500
2022-09-14T11:28+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
транспортный коридор
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Проект Концепции сотрудничества по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров намерены утвердить в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС 16 сентября в Самарканде, передает ИА "Дунё".До этого 12 мая в Хиве под председательством министра транспорта Узбекистана прошло 9-е Совещание министров транспорта государств-членов ШОС."Практической реализации намеченных планов послужит скорейшее принятие инициированной узбекской стороной Концепции сотрудничества государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров", — заявил тогда генсек ШОС Чжан Мин.По итогам мероприятия делегации стран-участниц ШОС поддержали инициированный Узбекистаном проект Концепции сотрудничества по развитию транспортных коридоров. Стороны приняли за основу для дальнейшего согласования проекты Рамочного соглашения о формировании системы интегрированного управления перевозками, Меморандума о взаимодействии по обеспечению стабильной работы транспорта в условиях чрезвычайных ситуаций межстранового характера и Меморандума о взаимопонимании по развитию автомобильных дорог.Кроме того, по проекту строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" участники встречи договорились по вопросу финансирования ТЭО проекта сторонами.Читайте также:ШОС: история, принципы, цели — инфографика
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проект по созданию транспортных коридоров когда подпишут утвердят на саммите шос а самарканде документ концепции сотрудничества шос по развитию взаимосвязанности и созданию транспортных коридоров новости заявления транспорт логистика туризм железная дорога китай кыргызстан узбекистан
проект по созданию транспортных коридоров когда подпишут утвердят на саммите шос а самарканде документ концепции сотрудничества шос по развитию взаимосвязанности и созданию транспортных коридоров новости заявления транспорт логистика туризм железная дорога китай кыргызстан узбекистан
Проект по созданию транспортных коридоров утвердят на саммите ШОС
Ранее в Хиве согласовали документ Концепции сотрудничества ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию транспортных коридоров.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Проект Концепции сотрудничества по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров намерены утвердить в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС 16 сентября в Самарканде, передает ИА "Дунё"
.
До этого 12 мая в Хиве под председательством министра транспорта Узбекистана прошло 9-е Совещание министров транспорта государств-членов ШОС.
"Практической реализации намеченных планов послужит скорейшее принятие инициированной узбекской стороной Концепции сотрудничества государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров", — заявил тогда генсек ШОС Чжан Мин.
По итогам мероприятия делегации стран-участниц ШОС поддержали инициированный Узбекистаном проект Концепции сотрудничества по развитию транспортных коридоров.
Стороны приняли за основу для дальнейшего согласования проекты Рамочного соглашения о формировании системы интегрированного управления перевозками, Меморандума о взаимодействии по обеспечению стабильной работы транспорта в условиях чрезвычайных ситуаций межстранового характера и Меморандума о взаимопонимании по развитию автомобильных дорог.
Кроме того, по проекту строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" участники встречи договорились по вопросу финансирования ТЭО проекта сторонами.