https://uz.sputniknews.ru/20220914/proekt-po-sozdaniyu-transportnyx-koridorov-utverdyat-na-sammite-shos-28074680.html

Проект по созданию транспортных коридоров утвердят на саммите ШОС

Проект по созданию транспортных коридоров утвердят на саммите ШОС

Ранее согласовали Концепцию сотрудничества ШОС по транспортным коридорам.

2022-09-14T11:28+0500

2022-09-14T11:28+0500

2022-09-14T11:28+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

транспортный коридор

хива

документы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/465/82/4658244_0:116:3058:1836_1920x0_80_0_0_02602904c068337b29fcec119964726b.jpg

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Проект Концепции сотрудничества по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров намерены утвердить в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС 16 сентября в Самарканде, передает ИА "Дунё".До этого 12 мая в Хиве под председательством министра транспорта Узбекистана прошло 9-е Совещание министров транспорта государств-членов ШОС."Практической реализации намеченных планов послужит скорейшее принятие инициированной узбекской стороной Концепции сотрудничества государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров", — заявил тогда генсек ШОС Чжан Мин.По итогам мероприятия делегации стран-участниц ШОС поддержали инициированный Узбекистаном проект Концепции сотрудничества по развитию транспортных коридоров. Стороны приняли за основу для дальнейшего согласования проекты Рамочного соглашения о формировании системы интегрированного управления перевозками, Меморандума о взаимодействии по обеспечению стабильной работы транспорта в условиях чрезвычайных ситуаций межстранового характера и Меморандума о взаимопонимании по развитию автомобильных дорог.Кроме того, по проекту строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" участники встречи договорились по вопросу финансирования ТЭО проекта сторонами.Читайте также:ШОС: история, принципы, цели — инфографика

хива

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

проект по созданию транспортных коридоров когда подпишут утвердят на саммите шос а самарканде документ концепции сотрудничества шос по развитию взаимосвязанности и созданию транспортных коридоров новости заявления транспорт логистика туризм железная дорога китай кыргызстан узбекистан