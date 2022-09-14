https://uz.sputniknews.ru/20220914/proverki-predprinimateley-stanut-otkrytymi-28077855.html

Проверки предпринимателей станут открытыми

Проверки предпринимателей станут открытыми

Контролирующие органы должны уведомлять предпринимателей о проверках.

2022-09-14T17:54+0500

2022-09-14T17:54+0500

2022-09-14T17:54+0500

общество

предприниматели

проверка

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент подписал постановление от 13 сентября 2022 г. "О мерах по совершенствованию порядка координации проведения проверок в деятельности субъектов предпринимательства". Согласно документу, поставлена задача предотвратить необоснованное вмешательство в деятельность предпринимателей и повысить ответственность и открытость контролирующих органов.Этот вопрос был поставлен в рамках открытого диалога президента с предпринимателями, проведенного 22 августа.С 1 ноября контролирующие органы все проверки должны регистрировать в информационной системе "Единый государственный контроль". В случае проведения не зарегистрированных проверок, они будут считаться незаконными.ИС "Единый государственный контроль" помогает координировать и обеспечивать открытость процессов проверки работы предпринимателей. При этом вводятся электронные реестры государственных контрольных функций, а также установлены обязательные требования к должностным лицам, имеющим право на проведение проверок.Теперь контролирующие органы должны уведомлять субъекты предпринимательства о начале проверок, проводимых на основании результатов системы "риск-анализ", не позднее чем за 10 рабочих дней.Кроме того, они не имеют права снова проводить проверку по ранее проверенному периоду деятельности субъекта предпринимательства и требовать документы.Читайте также:Электронную подпись можно хранить в "облаке"

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