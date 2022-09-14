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https://uz.sputniknews.ru/20220914/proverki-predprinimateley-stanut-otkrytymi-28077855.html
Проверки предпринимателей станут открытыми
Проверки предпринимателей станут открытыми
Контролирующие органы должны уведомлять предпринимателей о проверках.
2022-09-14T17:54+0500
2022-09-14T17:54+0500
общество
предприниматели
проверка
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент подписал постановление от 13 сентября 2022 г. "О мерах по совершенствованию порядка координации проведения проверок в деятельности субъектов предпринимательства". Согласно документу, поставлена задача предотвратить необоснованное вмешательство в деятельность предпринимателей и повысить ответственность и открытость контролирующих органов.Этот вопрос был поставлен в рамках открытого диалога президента с предпринимателями, проведенного 22 августа.С 1 ноября контролирующие органы все проверки должны регистрировать в информационной системе "Единый государственный контроль". В случае проведения не зарегистрированных проверок, они будут считаться незаконными.ИС "Единый государственный контроль" помогает координировать и обеспечивать открытость процессов проверки работы предпринимателей. При этом вводятся электронные реестры государственных контрольных функций, а также установлены обязательные требования к должностным лицам, имеющим право на проведение проверок.Теперь контролирующие органы должны уведомлять субъекты предпринимательства о начале проверок, проводимых на основании результатов системы "риск-анализ", не позднее чем за 10 рабочих дней.Кроме того, они не имеют права снова проводить проверку по ранее проверенному периоду деятельности субъекта предпринимательства и требовать документы.Читайте также:Электронную подпись можно хранить в "облаке"
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проверки предпринимателей когда станут будут открытыми проверка бизнесменов порядок процедуры уведомления как правильно должны проверять бизнес организации на что не имеют права контролирующие органы новости заявления узбекистан
проверки предпринимателей когда станут будут открытыми проверка бизнесменов порядок процедуры уведомления как правильно должны проверять бизнес организации на что не имеют права контролирующие органы новости заявления узбекистан

Проверки предпринимателей станут открытыми

17:54 14.09.2022
© CC0 / Unsplash / bady abbasМужчина с деловой сумкой
Мужчина с деловой сумкой - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2022
© CC0 / Unsplash / bady abbas
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Контролирующие органы должны будут уведомлять предпринимателей о начале проверок не позднее чем за 10 рабочих дней.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент подписал постановление от 13 сентября 2022 г. "О мерах по совершенствованию порядка координации проведения проверок в деятельности субъектов предпринимательства".
Согласно документу, поставлена задача предотвратить необоснованное вмешательство в деятельность предпринимателей и повысить ответственность и открытость контролирующих органов.
Этот вопрос был поставлен в рамках открытого диалога президента с предпринимателями, проведенного 22 августа.
С 1 ноября контролирующие органы все проверки должны регистрировать в информационной системе "Единый государственный контроль". В случае проведения не зарегистрированных проверок, они будут считаться незаконными.
ИС "Единый государственный контроль" помогает координировать и обеспечивать открытость процессов проверки работы предпринимателей. При этом вводятся электронные реестры государственных контрольных функций, а также установлены обязательные требования к должностным лицам, имеющим право на проведение проверок.
Теперь контролирующие органы должны уведомлять субъекты предпринимательства о начале проверок, проводимых на основании результатов системы "риск-анализ", не позднее чем за 10 рабочих дней.
Кроме того, они не имеют права снова проводить проверку по ранее проверенному периоду деятельности субъекта предпринимательства и требовать документы.
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