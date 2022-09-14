https://uz.sputniknews.ru/20220914/sergey-bezrukov-pozdravil-borisa-golendera-s-yubileem-28108796.html
Сергей Безруков поздравил Бориса Голендера с юбилеем
Сергей Безруков поздравил Бориса Голендера с юбилеем
В честь юбилея известного историка Сергей Безруков прочел стихи Сергея Есенина
2022-09-14T21:30+0500
2022-09-14T21:30+0500
2022-09-14T21:30+0500
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юбилей
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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Известному узбекистанскому историку-краеведу Борису Анатольевичу Голендеру исполнилось 75 лет.Чествование ученого прошло в среду в Музее Сергея Есенина, где по сей день трудится Борис Голендер, сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Сотрудники Русского дома поздравили юбиляра и вручили ему Почетную грамоту Представительства Россотрудничества в Узбекистане и подарки.Поздравил известного ученого и народный артист России Сергей Безруков. В честь юбиляра он исполнил стихи Есенина.Читайте также: Безруков готов сниматься в узбекско-российских фильмах — видео
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борис голендер юбилей музей есенина сергей безруков русский дом в ташкенте россотрудничество
борис голендер юбилей музей есенина сергей безруков русский дом в ташкенте россотрудничество
Сергей Безруков поздравил Бориса Голендера с юбилеем
В честь 75-летия историка Сергей Безруков прочел стихи Сергея Есенина.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Известному узбекистанскому историку-краеведу Борису Анатольевичу Голендеру исполнилось 75 лет.
Чествование ученого прошло в среду в Музее Сергея Есенина, где по сей день трудится Борис Голендер, сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.
Сотрудники Русского дома поздравили юбиляра и вручили ему Почетную грамоту Представительства Россотрудничества в Узбекистане и подарки.
Поздравил известного ученого и народный артист России Сергей Безруков. В честь юбиляра он исполнил стихи Есенина.