https://uz.sputniknews.ru/20220914/sergey-bezrukov-pozdravil-borisa-golendera-s-yubileem-28108796.html

Сергей Безруков поздравил Бориса Голендера с юбилеем

Сергей Безруков поздравил Бориса Голендера с юбилеем

В честь юбилея известного историка Сергей Безруков прочел стихи Сергея Есенина

2022-09-14T21:30+0500

2022-09-14T21:30+0500

2022-09-14T21:30+0500

культура

ташкент

юбилей

россотрудничество

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Известному узбекистанскому историку-краеведу Борису Анатольевичу Голендеру исполнилось 75 лет.Чествование ученого прошло в среду в Музее Сергея Есенина, где по сей день трудится Борис Голендер, сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Сотрудники Русского дома поздравили юбиляра и вручили ему Почетную грамоту Представительства Россотрудничества в Узбекистане и подарки.Поздравил известного ученого и народный артист России Сергей Безруков. В честь юбиляра он исполнил стихи Есенина.Читайте также: Безруков готов сниматься в узбекско-российских фильмах — видео

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