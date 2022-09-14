https://uz.sputniknews.ru/20220914/uzbekskoe-kino-jdet-bolshaya-slava--rektor-vgik-28069213.html

Узбекское кино ждет большая слава – ректор ВГИК

Узбекское кино ждет большая слава – ректор ВГИК

Владимир Малышев выступил на посвящении студентов филиала российского института кинематографии в Ташкенте.

2022-09-14T08:02+0500

2022-09-14T08:02+0500

2022-09-14T08:02+0500

культура

ташкентский кинофестиваль

ректор

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Ректор всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев выступил в открытом павильоне "Узбекфильма" в преддверии старта XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути", сообщает корреспондент Sputnik.Здесь состоялся Класс-концерт VGIK in Tashkent и посвящение студентов ташкентского филиала Всероссийского государственного университета кинематографии имени Сергея Герасимова, в котором также принял участие известный актер Сергей Безруков.Выступая на мероприятии, ректор ВГИК отметил важность функционирования филиала в Узбекистане. Он также анонсировал открытие трех новых направлений в филиале и выразил надежду, что в скором будущем студенты этого филиала обязательно громко заявят о себе.В свою очередь Генеральный директор XIV Ташкентского международного кинофестиваля, глава Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов отметил, что именно по инициативе президента Узбекистана в Ташкенте открыт филиал ВГИКа, и это единственный филиал вуза за рубежом.Читайте также: Безруков готов сниматься в узбекско-российских фильмах - видео

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ташкентский международный кинофестиваль ректор вгик владимир малышев класс-концерт посвящение вручение студенческих билетов