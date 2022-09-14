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Узгидромет сообщил о погоде на сегодня
Узгидромет сообщил о погоде на сегодня
О прогнозе погоды в Узбекистане читайте в нашем материале.
2022-09-14T11:00+0500
2022-09-14T11:00+0500
2022-09-14T11:00+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Сегодня днем на территории республики осадков не ожидается. Об этом сообщили в пресс-службе Узгидромета. Ветер 7-12 м/с, по северу страны местами будет усиление ветра до 15-20 м/с. Воздух прогреется до 29-34 градусов. В Ташкенте дождей не ожидается. Ветер 3-8 м/с. Столбик термометра поднимется до 30-32 градусов. По горным районам Узбекистана также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит 20-25 градусов.Читайте также:Какие дороги перекроют в Ташкенте
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узгидромет сообщил о погоде на сегодня прогноз погоды в узбекистане ташкент новости сколько градусов будет максимально днем ветер какой дождь погода
узгидромет сообщил о погоде на сегодня прогноз погоды в узбекистане ташкент новости сколько градусов будет максимально днем ветер какой дождь погода
Узгидромет сообщил о погоде на сегодня
О прогнозе погоды в Узбекистане читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Сегодня днем на территории республики осадков не ожидается. Об этом сообщили в пресс-службе
Узгидромета.
Ветер 7-12 м/с, по северу страны местами будет усиление ветра до 15-20 м/с. Воздух прогреется до 29-34 градусов.
В Ташкенте дождей не ожидается. Ветер 3-8 м/с. Столбик термометра поднимется до 30-32 градусов.
По горным районам Узбекистана также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит 20-25 градусов.