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Пандемия COVID-19 близится к концу - ВОЗ
Пандемия COVID-19 близится к концу - ВОЗ
По словам главы ВОЗ, на прошлой неделе число зарегистрированных смертей от инфекции было самым низким с марта 2020 года.
2022-09-15T16:30+0500
2022-09-15T16:30+0500
2022-09-15T16:30+0500
в мире
коронавирус covid-19
воз
пандемия
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Пандемия COVID-19 близится к концу. Такое заявление сделал на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Sputnik Кыргызстан.По его словам, сейчас положение в мире как никогда подходит для победы над коронавирусной инфекцией.Как отметил Гебрейесус, на минувшей неделе число сообщений о смертях от коронавируса было самым низким с марта 2020 года.Глава ВОЗ призвал страны инвестировать в вакцинацию 100% наиболее подверженных риску групп.Читайте также: Сколько граждан вакцинировано в Узбекистане — инфографика
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воз всемирная организация здравоохранения тедрос адханом гебрейесус пандемия коронавирусная инфекция ковид коронавирус covid-19 близится к концу победить инфекцию
воз всемирная организация здравоохранения тедрос адханом гебрейесус пандемия коронавирусная инфекция ковид коронавирус covid-19 близится к концу победить инфекцию
Пандемия COVID-19 близится к концу - ВОЗ
По словам главы ВОЗ, на прошлой неделе число зарегистрированных смертей от инфекции было самым низким с марта 2020 года.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Пандемия COVID-19 близится к концу. Такое заявление сделал на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Sputnik Кыргызстан
.
По его словам, сейчас положение в мире как никогда подходит для победы над коронавирусной инфекцией.
Как отметил Гебрейесус, на минувшей неделе число сообщений о смертях от коронавируса было самым низким с марта 2020 года.
"Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Цель еще не достигнута, но конец пандемии уже близок", — уверил он.
Глава ВОЗ призвал страны инвестировать в вакцинацию 100% наиболее подверженных риску групп.