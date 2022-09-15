https://uz.sputniknews.ru/20220915/28132972.html

Пандемия COVID-19 близится к концу - ВОЗ

Пандемия COVID-19 близится к концу - ВОЗ

По словам главы ВОЗ, на прошлой неделе число зарегистрированных смертей от инфекции было самым низким с марта 2020 года.

2022-09-15T16:30+0500

2022-09-15T16:30+0500

2022-09-15T16:30+0500

в мире

коронавирус covid-19

воз

пандемия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28133146_0:0:2992:1683_1920x0_80_0_0_4d2c9889b57f5cd4ddfcd1d9c5ef49c6.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Пандемия COVID-19 близится к концу. Такое заявление сделал на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Sputnik Кыргызстан.По его словам, сейчас положение в мире как никогда подходит для победы над коронавирусной инфекцией.Как отметил Гебрейесус, на минувшей неделе число сообщений о смертях от коронавируса было самым низким с марта 2020 года.Глава ВОЗ призвал страны инвестировать в вакцинацию 100% наиболее подверженных риску групп.Читайте также: Сколько граждан вакцинировано в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

воз всемирная организация здравоохранения тедрос адханом гебрейесус пандемия коронавирусная инфекция ковид коронавирус covid-19 близится к концу победить инфекцию