https://uz.sputniknews.ru/20220915/bolee-800-jurnalistov-budut-osveschat-sammit-shos---podrobnosti-28127633.html

Более 800 журналистов будут освещать саммит ШОС - подробности

Более 800 журналистов будут освещать саммит ШОС - подробности

О том, как идет подготовка к предстоящему заседанию глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - смотрите в нашем видео.

2022-09-15T09:58+0500

2022-09-15T09:58+0500

2022-09-15T10:03+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В ближайшее время в Самарканде стартует заседание глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Известно, что саммит пройдет в Конгресс-холле, который расположен на территории международного туристического центра "Великий шелковый путь".Также в Самарканде организовали несколько пресс-центров для оперативного освещения событий, два из них находятся в туристическом центре. В эти дни там будут работать более 800 журналистов, 600 из которых приехали из 22 стран мира и представляют133 иностранных средств массовой информации, тогда как 200 из них - представители узбекистанских СМИ.

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Sputnik Узбекистан

более 800 журналистов будут освещать саммит шос подробности о том как идет подготовка к предстоящему заседанию глав государств членов шанхайской организации сотрудничества смотрите в нашем видео пресс центр самарканд как выглядит