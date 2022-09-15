https://uz.sputniknews.ru/20220915/bolee-800-jurnalistov-budut-osveschat-sammit-shos---podrobnosti-28127633.html
Более 800 журналистов будут освещать саммит ШОС - подробности
Более 800 журналистов будут освещать саммит ШОС - подробности
О том, как идет подготовка к предстоящему заседанию глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - смотрите в нашем видео.
2022-09-15T09:58+0500
2022-09-15T09:58+0500
2022-09-15T10:03+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В ближайшее время в Самарканде стартует заседание глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Известно, что саммит пройдет в Конгресс-холле, который расположен на территории международного туристического центра "Великий шелковый путь".Также в Самарканде организовали несколько пресс-центров для оперативного освещения событий, два из них находятся в туристическом центре. В эти дни там будут работать более 800 журналистов, 600 из которых приехали из 22 стран мира и представляют133 иностранных средств массовой информации, тогда как 200 из них - представители узбекистанских СМИ.
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более 800 журналистов будут освещать саммит шос подробности о том как идет подготовка к предстоящему заседанию глав государств членов шанхайской организации сотрудничества смотрите в нашем видео пресс центр самарканд как выглядит
более 800 журналистов будут освещать саммит шос подробности о том как идет подготовка к предстоящему заседанию глав государств членов шанхайской организации сотрудничества смотрите в нашем видео пресс центр самарканд как выглядит
Более 800 журналистов будут освещать саммит ШОС - подробности
09:58 15.09.2022 (обновлено: 10:03 15.09.2022)
О том, как идет подготовка к предстоящему заседанию глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - смотрите в нашем видео.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В ближайшее время в Самарканде стартует заседание глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Известно, что саммит пройдет в Конгресс-холле, который расположен на территории международного туристического центра "Великий шелковый путь".
Также в Самарканде организовали несколько пресс-центров для оперативного освещения событий, два из них находятся в туристическом центре. В эти дни там будут работать более 800 журналистов, 600 из которых приехали из 22 стран мира и представляют133 иностранных средств массовой информации, тогда как 200 из них - представители узбекистанских СМИ.