https://uz.sputniknews.ru/20220915/eksperty-iz-15-stran-obsudyat-tsifrovoe-vzaimodeystvie-vuzov-na-forume-v-altae-28191880.html

Эксперты из 15 стран обсудят цифровое взаимодействие вузов на форуме в Алтае

Эксперты из 15 стран обсудят цифровое взаимодействие вузов на форуме в Алтае

Более 700 экспертов в сфере высшего образования из 15 стран обсудят цифровое взаимодействие вузов Центральной Азии на V Международном образовательном форуме "Алтай – Азия 2022: Евразийское образовательное пространство"

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Более 700 экспертов в сфере высшего образования из 15 стран обсудят цифровое взаимодействие вузов Центральной Азии на V Международном образовательном форуме "Алтай – Азия 2022: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики", который открылся15 сентября в Алтайском государственном университете (АлтГУ).Сегодня перед специалистами всего мира стоит задача создания многополярной модели в сфере образования и обеспечения равного доступа к современному и качественному образованию для всех без исключения, отметил в своем видеообращении к участникам форума заместитель Председателя Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев.За годы своего существования форум стал доброй традицией и зарекомендовал себя ведущей экспертной и научной площадкой, которая позволяет расширять границы сотрудничества на евразийском образовательном пространстве, отметила в своем выступлении заместитель директора департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования России Елена Горожанкина."Установление глобальных партнерств между ведущими российскими и азиатскими университетами – безусловно, одно из стратегических направлений развития международного сотрудничества в новом геополитическом пространстве. Сетевое сотрудничество является эффективным инструментом для интеграции как науки, так и образования, повышения конкурентоспособности вузов и привлечения лучших иностранных студентов", - подчеркнула она.За истекшее десятилетие ведущие Евразийские университеты стали драйверами международной интеграции в научно-образовательной гуманитарной сфере, оказывали экспертно-аналитическую поддержку и сопровождение проектов социально-экономического развития, и проявили себя как надежные партнеры для реального сектора экономики сообщил ректор АлтГУ Сергей Бочаров.Образовательный форум, который был создан в 2012 году, за годы своего развития получил заслуженное признание в экспертном сообществе, отметил президент АлтГУ, инициатор создания форума Сергей Землюков.Ассоциация азиатских университетов продолжит вести большие совместные проекты, сообщил президент Ассоциации азиатских Канат Садыков.Приветственные письма с пожеланиями продуктивной работы к участникам форума направили министр образования и науки Кыргызской Республики Алмазбек Бейшеналиев и министр образования и науки Республики Таджикистан Рахим Хамро Саидзода.Форум проходит в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" и при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Организаторы – АлтГУ, РУДН, Ассоциация азиатских университетов, Университет ШОС, Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай". В рамках форума также проходят V Съезд Ассоциации азиатских университетов и Национальный ректорат Университета ШОС.Читайте также: На Алтае обсудят цифровое взаимодействие вузов Центральной Азии

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алтгу россия алтай форум взаимодействие вузов центральной азии v международный образовательный форум "алтай – азия 2022: евразийское образовательное пространство - новые вызовы и лучшие практики"