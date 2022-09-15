Эксперты из 15 стран обсудят цифровое взаимодействие вузов на форуме в Алтае
© пресс-служба АлтГУV Международный образовательный форум "Алтай – Азия 2022: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики"
© пресс-служба АлтГУ
Более 700 экспертов в сфере высшего образования из 15 стран обсудят цифровое взаимодействие вузов Центральной Азии на V Международном образовательном форуме "Алтай – Азия 2022: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики".
Более 700 экспертов в сфере высшего образования из 15 стран обсудят цифровое взаимодействие вузов Центральной Азии на V Международном образовательном форуме "Алтай – Азия 2022: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики", который открылся15 сентября в Алтайском государственном университете (АлтГУ).
Сегодня перед специалистами всего мира стоит задача создания многополярной модели в сфере образования и обеспечения равного доступа к современному и качественному образованию для всех без исключения, отметил в своем видеообращении к участникам форума заместитель Председателя Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев.
"Образовательная однополярность должна уходить в прошлое. Но мы прекрасно понимаем, что само по себе это не произойдёт. /…/ Наша задача – сформулировать смыслы и создать институты, поэтому форум совершенно справедливо ставит задачи формирования нового международного академического пространства, создания и развития стратегических и сетевых партнёров на азиатском направлении и другие практические цели", - отметил он.
За годы своего существования форум стал доброй традицией и зарекомендовал себя ведущей экспертной и научной площадкой, которая позволяет расширять границы сотрудничества на евразийском образовательном пространстве, отметила в своем выступлении заместитель директора департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования России Елена Горожанкина.
© пресс-служба АлтГУV Международный образовательный форум "Алтай – Азия 2022: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики"
V Международный образовательный форум "Алтай – Азия 2022: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики"
© пресс-служба АлтГУ
"Установление глобальных партнерств между ведущими российскими и азиатскими университетами – безусловно, одно из стратегических направлений развития международного сотрудничества в новом геополитическом пространстве. Сетевое сотрудничество является эффективным инструментом для интеграции как науки, так и образования, повышения конкурентоспособности вузов и привлечения лучших иностранных студентов", - подчеркнула она.
За истекшее десятилетие ведущие Евразийские университеты стали драйверами международной интеграции в научно-образовательной гуманитарной сфере, оказывали экспертно-аналитическую поддержку и сопровождение проектов социально-экономического развития, и проявили себя как надежные партнеры для реального сектора экономики сообщил ректор АлтГУ Сергей Бочаров.
"Работа форума нацелена на создание эффективных механизмов совместной работы ведущих университетов по подготовке кадров, выработку согласованных подходов работы, учитывающих национальную специфику стран партнеров, консолидацию мнений ведущих экспертов и создание международных научных групп, и определение новых векторов развития сотрудничества в условиях глобальных перемен", - рассказал он.
Образовательный форум, который был создан в 2012 году, за годы своего развития получил заслуженное признание в экспертном сообществе, отметил президент АлтГУ, инициатор создания форума Сергей Землюков.
© пресс-служба АлтГУV Международный образовательный форум "Алтай – Азия 2022: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики"
V Международный образовательный форум "Алтай – Азия 2022: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики"
© пресс-служба АлтГУ
"Это проект, который рассчитан на далекую перспективу и направлен на расширение обсуждения и привлечение ведущих специалистов в образовательном пространстве Центральной Азии. В 2012 году в Ассоциацию азиатских университетоввходили 29 участников, сегодня их уже 95, и на этом форуме мы будем принимать новых", - рассказал он.
Ассоциация азиатских университетов продолжит вести большие совместные проекты, сообщил президент Ассоциации азиатских Канат Садыков.
"Эти проекты помогут сформировать научный потенциал для нашего историко-культурного единства на евразийском пространстве и еще больший потенциал интеграции в образовательном и научном международном масштабе. Проект "Большой Алтай" – это большой и крупный формат научного, образовательного и историко-культурного единства", - рассказал он РИА Новости.
Приветственные письма с пожеланиями продуктивной работы к участникам форума направили министр образования и науки Кыргызской Республики Алмазбек Бейшеналиев и министр образования и науки Республики Таджикистан Рахим Хамро Саидзода.
© пресс-служба АлтГУV Международный образовательный форум "Алтай – Азия 2022: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики"
V Международный образовательный форум "Алтай – Азия 2022: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики"
© пресс-служба АлтГУ
Форум проходит в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" и при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Организаторы – АлтГУ, РУДН, Ассоциация азиатских университетов, Университет ШОС, Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай". В рамках форума также проходят V Съезд Ассоциации азиатских университетов и Национальный ректорат Университета ШОС.