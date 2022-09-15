https://uz.sputniknews.ru/20220915/emomali-raxmon-priglasil-si-tszinpina-posetit-tadjikistan-28160077.html
Эмомали Рахмон пригласил Си Цзиньпина посетить Таджикистан
Эмомали Рахмон пригласил Си Цзиньпина посетить Таджикистан
В присутствии лидеров Таджикистана и Китая были подписаны три документа о сотрудничестве.
2022-09-15T14:17+0500
2022-09-15T14:17+0500
2022-09-15T14:18+0500
саммит шос-2022 в самарканде
эмомали рахмон
шос
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Широкий круг вопросов сотрудничества обсудили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС в Самарканде. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рахмона."В ходе встречи состоялся продуктивный политический диалог в год 30-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами и отмечены большие результаты, достигнутые за истекший период в укреплении дружественных отношений, добрососедства и всестороннего стратегического партнерства", - сказал собеседник агентства.По его словам, председатель КНР заявил, что "китайская сторона понимает озабоченность Таджикистана ситуацией в Афганистане и связанными с ней региональными проблемами и готова продолжать тесное сотрудничество в сфере безопасности и усиления охраны границы с этой соседней страной".Эмомали Рахмон пригласил Си Цзиньпина посетить Таджикистан с официальным визитом.В присутствии лидеров Таджикистана и Китая были подписаны три документа о сотрудничестве:
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таджикистан китай си цзиньпин отношения эмомали рахмон
таджикистан китай си цзиньпин отношения эмомали рахмон
Эмомали Рахмон пригласил Си Цзиньпина посетить Таджикистан
14:17 15.09.2022 (обновлено: 14:18 15.09.2022)
В присутствии лидеров Таджикистана и Китая были подписаны три документа о сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Широкий круг вопросов сотрудничества обсудили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС в Самарканде. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рахмона.
"В ходе встречи состоялся продуктивный политический диалог в год 30-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами и отмечены большие результаты, достигнутые за истекший период в укреплении дружественных отношений, добрососедства и всестороннего стратегического партнерства", - сказал собеседник агентства.
По его словам, председатель КНР заявил, что "китайская сторона понимает озабоченность Таджикистана ситуацией в Афганистане и связанными с ней региональными проблемами и готова продолжать тесное сотрудничество в сфере безопасности и усиления охраны границы с этой соседней страной".
Эмомали Рахмон пригласил Си Цзиньпина посетить Таджикистан с официальным визитом.
В присутствии лидеров Таджикистана и Китая были подписаны три документа о сотрудничестве:
меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере зеленого развития между министерством экономического развития и торговли Таджикистана и министерством коммерции Китая;
меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики между министерством экономического развития и торговли Таджикистана и министерством коммерции Китая;
дополнительный протокол о реализации проекта строительства основных частичных участков второй очереди автомобильной дороги Душанбе-Кульма.