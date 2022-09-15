https://uz.sputniknews.ru/20220915/emomali-raxmon-priglasil-si-tszinpina-posetit-tadjikistan-28160077.html

Эмомали Рахмон пригласил Си Цзиньпина посетить Таджикистан

Эмомали Рахмон пригласил Си Цзиньпина посетить Таджикистан

В присутствии лидеров Таджикистана и Китая были подписаны три документа о сотрудничестве.

2022-09-15T14:17+0500

2022-09-15T14:17+0500

2022-09-15T14:18+0500

саммит шос-2022 в самарканде

эмомали рахмон

шос

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Широкий круг вопросов сотрудничества обсудили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС в Самарканде. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рахмона."В ходе встречи состоялся продуктивный политический диалог в год 30-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами и отмечены большие результаты, достигнутые за истекший период в укреплении дружественных отношений, добрососедства и всестороннего стратегического партнерства", - сказал собеседник агентства.По его словам, председатель КНР заявил, что "китайская сторона понимает озабоченность Таджикистана ситуацией в Афганистане и связанными с ней региональными проблемами и готова продолжать тесное сотрудничество в сфере безопасности и усиления охраны границы с этой соседней страной".Эмомали Рахмон пригласил Си Цзиньпина посетить Таджикистан с официальным визитом.В присутствии лидеров Таджикистана и Китая были подписаны три документа о сотрудничестве:

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