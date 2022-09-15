https://uz.sputniknews.ru/20220915/eto-bolshaya-chest---mirziyoev-o-vruchenii-ordena-aleksandra-nevskogo-28195320.html

"Это большая честь" - Мирзиёев о вручении ордена Александра Невского

"Это большая честь" - Мирзиёев о вручении ордена Александра Невского

Шавкат Мирзиёев назвал большой честью получение ордена Александра Невского и сравнил заветы великого князя и великого Тамерлана.

2022-09-15T19:39+0500

2022-09-15T19:39+0500

2022-09-15T20:10+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Узбекистан поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за вручение ему ордена Александра Невского.Вручение высокой награды Российской Федерации президенту Узбекистана состоялось в четверг после переговоров двух лидеров в Самарканде.По словам президента Узбекистана, во все времена и у всех народов благородный труд во имя родины заслуживал самого высокого признания.Мирзиёев выразил глубокое удовлетворение достигнутыми за последние годы результатами тесного взаимодействия в политической, экономической и других сферах. В достижении этих результатов, по его словам, огромная заслуга президента России.Переговоры двух лидеров прошли в четверг в рамках Самаркандского саммита ШОС. Официальные мероприятия саммита запланированы на пятницу.

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вручение ордена александр невский мирзиёев владимир путин как отреагировал заветы тамерлана