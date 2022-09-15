https://uz.sputniknews.ru/20220915/eto-bolshaya-chest---mirziyoev-o-vruchenii-ordena-aleksandra-nevskogo-28195320.html
"Это большая честь" - Мирзиёев о вручении ордена Александра Невского
"Это большая честь" - Мирзиёев о вручении ордена Александра Невского
Шавкат Мирзиёев назвал большой честью получение ордена Александра Невского и сравнил заветы великого князя и великого Тамерлана.
2022-09-15T19:39+0500
2022-09-15T19:39+0500
2022-09-15T20:10+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Узбекистан поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за вручение ему ордена Александра Невского.Вручение высокой награды Российской Федерации президенту Узбекистана состоялось в четверг после переговоров двух лидеров в Самарканде.По словам президента Узбекистана, во все времена и у всех народов благородный труд во имя родины заслуживал самого высокого признания.Мирзиёев выразил глубокое удовлетворение достигнутыми за последние годы результатами тесного взаимодействия в политической, экономической и других сферах. В достижении этих результатов, по его словам, огромная заслуга президента России.Переговоры двух лидеров прошли в четверг в рамках Самаркандского саммита ШОС. Официальные мероприятия саммита запланированы на пятницу.
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вручение ордена александр невский мирзиёев владимир путин как отреагировал заветы тамерлана
вручение ордена александр невский мирзиёев владимир путин как отреагировал заветы тамерлана
"Это большая честь" - Мирзиёев о вручении ордена Александра Невского
19:39 15.09.2022 (обновлено: 20:10 15.09.2022)
Шавкат Мирзиёев назвал большой честью получение ордена Александра Невского и сравнил заветы великого князя и великого Тамерлана.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Узбекистан поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за вручение ему ордена Александра Невского.
Вручение высокой награды Российской Федерации президенту Узбекистана состоялось в четверг после переговоров двух лидеров в Самарканде.
"Для меня это большая честь! Мы хорошо знаем, что Александр Невский - великий государственный деятель и полководец - всегда защищал интересы своей страны. Его слова "Не в силе Бог, но в правде" во многом созвучны с заветами нашего великого предка Амира Темура "Сила - в справедливости", - сказал Шавкат Мирзиёев.
По словам президента Узбекистана, во все времена и у всех народов благородный труд во имя родины заслуживал самого высокого признания.
"Я рассматриваю эту награду, прежде всего, как высокую оценку вклада многонационального народа Узбекистана в последовательное и всестороннее развитие отношений стратегического партнерства и союзничества с Россией", - подчеркнул глава Узбекистана.
Мирзиёев выразил глубокое удовлетворение достигнутыми за последние годы результатами тесного взаимодействия в политической, экономической и других сферах. В достижении этих результатов, по его словам, огромная заслуга президента России.
"Сегодняшние наши переговоры доказывают, что у нас нерешенных вопросов и проблем нет. У нас прогресс во всем. Мы намерены и дальше наращивать эту позитивную динамику", - отметил Мирзиёев.
Переговоры двух лидеров прошли в четверг в рамках Самаркандского саммита ШОС. Официальные мероприятия саммита запланированы на пятницу.