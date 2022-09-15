https://uz.sputniknews.ru/20220915/evropa-povyshaet-stavki-v-konflikte-s-rossiey-28132289.html

Европа повышает ставки в конфликте с Россией

Европа повышает ставки в конфликте с Россией

Европа объявила Россию своим врагом, которого нужно сокрушить

2022-09-15T18:05+0500

2022-09-15T18:05+0500

2022-09-15T18:05+0500

колумнисты

европа

россия

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Европа официально обвинила Россию в том, что мы угрожаем ее будущему и ведем гибридную войну против нее, и пообещала сокрушить нашу страну, пишет колумнист РИА Новости Петр Акопов.Новый шаг в эскалации конфликта сделала фактический руководитель объединенной Европы — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Премьер-министр" Евросоюза в своем выступлении с ежегодным посланием к Европарламенту прямо заявила:"Давайте будем предельно ясны: здесь многое поставлено на карту. Не только для Украины, но и для всей Европы и мира в целом. Это станет нашей проверкой. Проверкой теми, кто хочет использовать любые разногласия между нами. Это не только война, развернутая Россией против Украины. Это война против нашей энергетики, война против нашей экономики, война против наших ценностей, война против нашего будущего. И я стою здесь с убеждением, что благодаря мужеству и солидарности Путин потерпит неудачу, Европа восторжествует. Солидарность Европы с Украиной останется непоколебимой. И я хочу прояснить, что санкции против России останутся в силе, пока ее экономика не будет разорвана. Сейчас самое время для решимости, а не для умиротворения".Если это не прямое объявление негорячей войны (притом что в горячей ЕС уже тоже участвует — не только деньгами, но и поставками оружия и подготовкой ВСУ), то что это?"Никогда раньше этот парламент не обсуждал состояние нашего союза в ситуации с войной, бушующей на европейской земле", "речь идет об автократии против демократии" — все эти слова должны внушить европейцам серьезность переживаемого ими момента. Если фон дер Ляйен обвиняет Россию в войне против европейской энергетики, экономики, ценностей и самого будущего Европы, то, значит, Россия — официальный смертельный враг? Эти слова еще не произнесены, но все уже сказанное руководителями ЕС подразумевает именно это.Европа объявила Россию своим врагом, которого нужно сокрушить: экономически — разорвав нашу экономику, военным путем — победив нас на украинском поле боя, ну и политически — сменив нам власть. Ведь только так можно надежно обезопасить Европу от новой войны с "фашистским государством", как выразился на днях соратник фон дер Ляйен верховный комиссар по иностранным делам ЕС Жозеп Боррель. Так что все предельно ясно: Европа хочет победить Россию. Зачем? Ради сохранения собственного светлого будущего, своих ценностей и демократии — отвечает руководство Евросоюза. Ради этого европейцы должны потерпеть — и рост цен, и энергетический голод, и надвигающийся экономический кризис. Чтобы потом, после поражения России, они могли сказать: да, мы выстояли против этой ужасной угрозы с востока и победили, сохранили себя и свой дом.Кто-то в Европе действительно верит в эти цели? Конечно. Все-таки за многовековую историю отношений России и Европы русофобия не раз помогала объяснить необходимость войны с нашей страной, этими схизматиками, варварами, коммунистами. А каждое наше продвижение на Запад объясняли не предшествующим "дранг нах Остен", а "извечной русской агрессивностью". Вот и сейчас нужно отстоять Европу от очередной угрозы с востока, чтобы и дальше строить общеевропейский дом.И все бы было хорошо в этом объяснении, если бы не еще одни слова из речи фон дер Ляйен. Она обратилась к жителям Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии с такими словами: "Вы часть нашей семьи, ваше будущее — в нашем союзе, а без вас наш союз неполный".Не будем говорить за албанцев и сербов, но вот Украина, Молдавия и даже закавказская Грузия — это точно Европа? И с точки зрения самих нынешних европейцев, и с исторической? Украина — это часть русского мира, как бы ее ни охмуряли тем, что она не Россия. Именно попытки увести Украину в чужое для нее цивилизационное, историческое и геополитическое пространство, оторвать ее от России и стали причиной того, что Урсула называет "войной на Европейском континенте".В реальности боевые действия идут на территории исторической России, а не той Европы, под которой столетиями понималась Европа Западная, Центральная и Восточная. Но после распада СССР Европа посчитала Украину частью своего мира, то есть решила банально перекроить исторические границы европейской и русской цивилизаций. Да, изначально главным инициатором похищения Украины были англосаксы, но постепенно и Европа, их младший партнер по единому Западу, увлеклась и втянулась в борьбу за Украину.То есть это Европа стала угрозой единству нашего народа, угрозой нашей цивилизации, нашему будущему, но теперь она обвиняет Россию в том, что это мы угрожаем европейскому будущему! Все поставлено с ног на голову — Россия пытается отстоять и вернуть свое, а ей говорят, что она зарится на чужое. Более того, Россию обещают победить и сокрушить, если она не откажется от собственной истории, собственных земель, собственных интересов. И кто это обещает? Европейский союз, то есть немцы, которые получили шанс на объединение Европы только после того, как наша страна по собственной воле ушла из Европы Восточной. Да, это произошло в ходе кризиса и распада самой нашей страны, СССР, — и мы не требуем благодарности. Но должна же у европейцев быть хотя бы минимальная историческая память или хотя бы чувство самосохранения, которое подскажет им, что нельзя залезать в русский дом?Самосохранения, потому что оно подсказало бы, чем все это заканчивается для самих европейцев. Да, нынешняя Европа экономически куда сильнее России, а вместе с англосаксами Запад заметно превосходит нас и в военной мощи, но ставки совершенно несопоставимы. Запад хочет расширения своей территории за счет периферии, выстраивания заградительного вала против России, а наша страна восстанавливает свое единство, преодолевает последствия очередной смуты и развала государства. Для нас это вопрос жизни и смерти, а для Европы и Запада просто попытка урвать чужое, воспользовавшись моментом временного разделения исторической России. Поэтому мы не отступим, а Запад в итоге проиграет.Но это ведь не будет для него катастрофой? Ну не получилось забрать себе русские земли — для самого Евросоюза и Запада в целом это же не конец света? Да, так бы и было, если бы Запад не находился сейчас сам в достаточно сложном положении. Полтысячелетия западного лидерства в мире заканчивается — этот процесс займет еще несколько десятилетий, но направление движения уже понятно. И поэтому Запад пытается использовать борьбу за Украину как рычаг для того, чтобы если не повернуть назад ход времени, то хотя бы остановить, замедлить его. И в своей риторике поднимает ставки — отсюда и вся эта "битва за демократическую Европу с фашистским режимом", "будем стоять до победы над Россией".Но, поднимая ставки, Европа блефует — ей нечем обеспечить свои фишки, ей нечем будет расплатиться в случае проигрыша. И она это знает — и все остальные глобальные центры силы тоже это понимают. Понимает это и Россия, поэтому смотрит на Европу как на наглого, жадного игрока, который сел играть с нами, будучи изначально настроенным на выход из игры при удобном случае. Игрока, не готового и не способного идти до конца — потому что для него это игра, а для нас это "наше дело правое". И поэтому победа будет за нами, а Европа в очередной раз пожалеет о том, что позарилась на русские земли.Читайте также:Выкатить бочку: США снова лезут в нефтяной резерв

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

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