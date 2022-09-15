https://uz.sputniknews.ru/20220915/gensek-shos-uzbekistanu-udalos-vyrabotat-rabochiy-mexanizm-dlya-sokrascheniya-bednosti-28133909.html

Генсек ШОС: Узбекистану удалось выработать рабочий механизм для сокращения бедности

Генсек ШОС: Узбекистану удалось выработать рабочий механизм для сокращения бедности

В преддверии заседания Совета глав государств-членов ШОС генеральный секретарь Чжан Мин рассказал, что будет предметом обсуждения на предстоящим саммите, а также оценил роль Китая в Шанхайской организации сотрудничества.

2022-09-15T11:37+0500

2022-09-15T11:37+0500

2022-09-15T11:37+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

узбекистан

бедность

сокращение

глава государства

саммит

китай

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин обсудил повестку саммита ШОС, расширение Организации и другие вопросы с журналистами. Чжан Мин сообщил, что в этом году в ходе саммита будет подписана Самаркандская декларация, всеобъемлющий документ, который будет включать в себя широкий круг таких тем, как политика, экономика и другие.Также он напомнил, что в 2007 году страны-члены ШОС подписали очень важный документ - Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, по которому каждые пять лет принимают комплексный план по реализации. На саммите, по словам генсека, обсудят план по реализации Договора на период с 2023 по 2027 год.Кроме этого, Чжан Мин рассказал, что участники Самаркандского саммита обсудят изменение климата, а также безопасность цепочки поставок энергоресурсов и продовольствия.Генеральный секретарь Организации также сообщил, что на мероприятии участники обсудят вступление Ирана и Беларуси в ШОС. Помимо прочего, он отметил вклад Китая в развитие Организации и ее ценностей за последние 21 год. Генсек ШОС особо выделил, что КНР выдвигала важные инициативы в сфере строительства, в том числе стратегию "Один пояс - один путь".Он сообщил, что в основе этой стратегии лежит сотрудничество и принцип многосторонних отношений. Данная концепция тесно связана с целями Организации, заявил Чжан Мин, и члены ШОС внедряют эту концепцию с того момента, как она была впервые предложена. Ее результатом является рост торговли, улучшение логистики, увеличение транспортной пропускной способности, стимулирование культурного обмена и развитие туризма.По заявлению Чжан Мина, Китаю полностью удалось ликвидировать абсолютную бедность, опережая как минимум на десять лет цели устойчивого развития ООН на период до 2030 года. Он отметил, что Узбекистану, который председательствует в этом году в ШОС, удалось выработать рабочий механизм для сокращения бедности.Он также напомнил, что во время пандемии Китай отправлял вакцину и необходимые медикаменты странам-членам ШОС в качестве помощи.

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Sputnik Узбекистан

генсек шос узбекистану удалось выработать рабочий механизм для сокращения бедности в преддверии заседания совета глав государств членов шос генеральный секретарь чжан мин рассказал что будет предметом обсуждения на предстоящим саммите, а также оценил роль китая в шанхайской организации сотрудничества