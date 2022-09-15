https://uz.sputniknews.ru/20220915/gensek-shos-vstretilsya-s-aleksandrom-lukashenko-28176982.html

Генсек ШОС встретился с Александром Лукашенко

Генсек ШОС встретился с Александром Лукашенко

О том, с кем провел встречи генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества в четверг в Самарканде - читайте в нашем материале. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-15T16:17+0500

2022-09-15T16:17+0500

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саммит шос-2022 в самарканде

шос

александр лукашенко

генеральный секретарь

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Встреча прошла в рамках саммита глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Ранее в четверг генсек Организации провел встречи с президентом Исламской республики Иран Ибрахимом Раиси, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.Также на полях саммита Чжан Мин встретился с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Зася.Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.17 сентября 2021 года Узбекистан стал председателем ШОС. На время председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества было проведено более 80 мероприятий. Также уже согласованы порядка 30 документов, принятие которых предусмотрено по итогам Самаркандского саммита.В качестве председателя Узбекистан выдвинул несколько крупных предложений, среди которых развитие торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества, расширение транспортно-коммуникационных систем.Кроме этого, республика предложила работать над сокращением бедности, бороться с изменениями климата и развивать технологии и здравоохранение.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.

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шос, александр лукашенко, генеральный секретарь