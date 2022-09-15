https://uz.sputniknews.ru/20220915/genseki-odkb-i-shos-proveli-peregovory--podrobnosti--28187118.html
Генсеки ОДКБ и ШОС провели переговоры – подробности
Генсеки ОДКБ и ШОС провели переговоры – подробности
Представители организаций встретились на полях саммита ШОС.
2022-09-15T18:20+0500
2022-09-15T18:20+0500
2022-09-15T18:20+0500
саммит шос-2022 в самарканде
одкб
шос
переговоры
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел в Самарканде переговоры с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином. Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, Мин и Зась пришли к общему выводу, что взгляды и подходы стран-участниц ШОС и ОДКБ совпадают по ряду актуальных вызовов международной безопасности.В ходе переговоров стороны приняли решение продолжить связи своих секретариатов на основе меморандума о сотрудничестве, который подписали организации в 2007 году. Данный документ предполагает сотрудничество в сфере обеспечения безопасности в регионе и мире, а также противодействие терроризму и незаконному наркотрафику.Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
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генсеки одкб и шос провели переговоры итоги результат самарканд самаркандский саммит новости новость
генсеки одкб и шос провели переговоры итоги результат самарканд самаркандский саммит новости новость
Генсеки ОДКБ и ШОС провели переговоры – подробности
Представители организаций встретились в Самарканде на полях саммита ШОС.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел в Самарканде переговоры с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином. Об этом сообщает РИА Новости.
"Стороны обсудили взаимодействие между двумя организациями и отметили приоритетное значение, которое придается развитию сотрудничества между Организацией Договора о коллективной безопасности и ШОС", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, Мин и Зась пришли к общему выводу, что взгляды и подходы стран-участниц ШОС и ОДКБ совпадают по ряду актуальных вызовов международной безопасности.
В ходе переговоров стороны приняли решение продолжить связи своих секретариатов на основе меморандума о сотрудничестве, который подписали организации в 2007 году. Данный документ предполагает сотрудничество в сфере обеспечения безопасности в регионе и мире, а также противодействие терроризму и незаконному наркотрафику.
Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.