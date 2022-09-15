https://uz.sputniknews.ru/20220915/genseki-odkb-i-shos-proveli-peregovory--podrobnosti--28187118.html

Генсеки ОДКБ и ШОС провели переговоры – подробности

Генсеки ОДКБ и ШОС провели переговоры – подробности

Представители организаций встретились на полях саммита ШОС.

2022-09-15T18:20+0500

2022-09-15T18:20+0500

2022-09-15T18:20+0500

саммит шос-2022 в самарканде

одкб

шос

переговоры

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел в Самарканде переговоры с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином. Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, Мин и Зась пришли к общему выводу, что взгляды и подходы стран-участниц ШОС и ОДКБ совпадают по ряду актуальных вызовов международной безопасности.В ходе переговоров стороны приняли решение продолжить связи своих секретариатов на основе меморандума о сотрудничестве, который подписали организации в 2007 году. Данный документ предполагает сотрудничество в сфере обеспечения безопасности в регионе и мире, а также противодействие терроризму и незаконному наркотрафику.Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.

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