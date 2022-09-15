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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220915/glavy-tadjikistana-i-turkmenistana-pribyli-v-samarkand---foto-28116531.html
Рахмон и Бердымухамедов прибыли в Самарканд — фото
Рахмон и Бердымухамедов прибыли в Самарканд — фото
Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества стартует сегодня в Самарканде.
2022-09-15T08:40+0500
2022-09-15T08:43+0500
саммит шос-2022 в самарканде
эмомали рахмон
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шос
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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Главы государств, принимающие участие в Самаркандском саммите, прибывают в Узбекистан.Как сообщил корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу президента республики Шавката Мирзиёева, в Самарканд уже прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон.Позднее в Самарканде встретили главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова.В четверг в Самарканде стартует саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры —Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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эмомали рахмон, туркменистан, шос, фото
эмомали рахмон, туркменистан, шос, фото

Рахмон и Бердымухамедов прибыли в Самарканд — фото

08:40 15.09.2022 (обновлено: 08:43 15.09.2022)
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Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества стартует сегодня в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Главы государств, принимающие участие в Самаркандском саммите, прибывают в Узбекистан.
Как сообщил корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу президента республики Шавката Мирзиёева, в Самарканд уже прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Позднее в Самарканде встретили главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
В четверг в Самарканде стартует саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.
Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.
Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры —Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Начало совета глав государств ШОС.

Начало совета глав государств ШОС. - Sputnik Узбекистан
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Начало совета глав государств ШОС.

© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
Тожикистон президенти Ўзбекистонга келди - Sputnik Узбекистан
2/4
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
© Пресс-служба президента Узбекистана

Начало совета глав государств ШОС.

Начало совета глав государств ШОС. - Sputnik Узбекистан
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Начало совета глав государств ШОС.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Начало совета глав государств ШОС.

Начало совета глав государств ШОС. - Sputnik Узбекистан
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Начало совета глав государств ШОС.

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