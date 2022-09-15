https://uz.sputniknews.ru/20220915/glavy-tadjikistana-i-turkmenistana-pribyli-v-samarkand---foto-28116531.html

Рахмон и Бердымухамедов прибыли в Самарканд — фото

Рахмон и Бердымухамедов прибыли в Самарканд — фото

Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества стартует сегодня в Самарканде.

2022-09-15T08:40+0500

2022-09-15T08:40+0500

2022-09-15T08:43+0500

саммит шос-2022 в самарканде

эмомали рахмон

туркменистан

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28114949_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_0856f2fc789807d48b769412718ae79e.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Главы государств, принимающие участие в Самаркандском саммите, прибывают в Узбекистан.Как сообщил корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу президента республики Шавката Мирзиёева, в Самарканд уже прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон.Позднее в Самарканде встретили главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова.В четверг в Самарканде стартует саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры —Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

эмомали рахмон, туркменистан, шос, фото