https://uz.sputniknews.ru/20220915/grajdanam-kompensiruyut-pokupku-solnechnyx-i-vetryanyx-elektroustanovok-28138214.html

Гражданам компенсируют покупку солнечных и ветряных электроустановок

Гражданам компенсируют покупку солнечных и ветряных электроустановок

Физлица смогут покупать солнечные и ветряные электроустановки и водонагреватели в рассрочку.

2022-09-15T22:00+0500

2022-09-15T22:00+0500

2022-09-15T22:00+0500

общество

узбекистан

солнечная электростанция

ветряная электростанция

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 сентября подписал указ "О дополнительных мерах по внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии малой мощности" (УП-220).Согласно документу, с 1 октября физические лица смогут приобретать установки солнечных и ветряных электростанций и солнечные водонагревательные устройства, произведенные в Узбекистане, с оплатой в рассрочку без процентов в течение 3 лет.При этом часть расходов потребителей, которые установили подобные установки и оплатившие их полную стоимость, будет компенсироваться за счет внебюджетного межотраслевого фонда энергосбережения при Минэнерго. На эти цели до конца года поручено выделить из госбюджета минимум 100 млрд сумов. Размер компенсации составит от 5 до 50 базовых расчетных величин в зависимости от мощности устройства.За установку солнечной и ветряной электростанции:За установку солнечных водонагревателей:Кроме того, потребители смогут оплатить в рассрочку или вычесть сумму компенсации из окончательной розничной цены при покупке установок напрямую у отечественных производителей, а также предприятий, занимающихся доставкой, установкой и запуском таких устройств на отечественных объектах розничной торговли, в том числе посредством электронной коммерции.Указ также предусматривает в 2022—2023 годах:Хокимиятам поручено обеспечить семьи, включенных в "железную тетрадь", установками возобновляемых источников энергии (установки мощностью до 1 кВт, водонагреватели объемом не менее 100 л) за счет дополнительных источников местных бюджетов. В 2022 году их должны получить 20% нуждающихся семей, в 2023 году — 80%.Собственники установок (физические и юридические лица) по желанию могут продавать излишки электроэнергии, произведенной на солнечных, ветровых и биогазовых электростанциях мощностью до 1 МВт компании "Региональные электрические сети" и уполномоченному государством органу. Цена составит 80% от тарифа для второй группы (на сегодня — 360 сумов). При этом закупка осуществляется в течение не менее 10 лет.Юрлица, основной деятельностью которых является производство солнечных установок, ветровых электростанций и малых ГЭС, в том числе новые компании, создаваемые до 1 сентября 2025 года, оплачивают налог на прибыль и налог на имущество в размере 50% от установленных ставок в течение 3 лет с момента регистрации в качестве предпринимателя.В начале мая сообщалось, что в Узбекистане примут специальную программу по установке солнечных водонагревателей в детских садах, школах, больницах и других социальных объектах, а на улицах — фонари на солнечных батареях.Напомним, что согласно постановлению президента с 1 января 2020 года в стране уже действует система поощрения населения и предпринимателей использовать ВИЭ. Физлица могут получить компенсацию из госбюджета в размере 30% от расходов на приобретение солнечных фотоэлектрических станций (но не более 3 млн сумов), солнечных водонагревателей (не более 1,5 млн сумов), а также энергоэффективных газогорелочных устройств (не более 200 тысяч сумов). Физические и юридические лица могут получать компенсации на покрытие процентных расходов по кредитам коммерческих банков на приобретение установок ВИЭ, энергоэффективных газогорелочных устройств и котлов, а также другого энергоэффективного оборудования.При этом в старом постановлении нет ограничений, связанных с покупкой установок только у отечественных предприятий для получения льгот.Читайте также:Проверки предпринимателей станут открытыми

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гражданам компенсируют покупку солнечных и ветряных электроустановок с 1 октября физлица смогут приобретать солнечные и ветряные электроустановки и водонагреватели в рассрочку без процентов зеленая энергетика указ мирзиёев узбекистан новости заявления