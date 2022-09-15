https://uz.sputniknews.ru/20220915/itogi-pervogo-dnya-sammita-shos---samoe-vajnoe-28192993.html

Итоги первого дня саммита ШОС - самое важное

Итоги первого дня саммита ШОС - самое важное

Какие результаты принес первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, расскажем за полторы минуты в этом материале.

2022-09-15T21:30+0500

2022-09-15T21:30+0500

2022-09-15T21:30+0500

саммит шос-2022 в самарканде

самарканд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. В Самарканде стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества. В первый же день заседания главы государств подписали ряд важных документов и достигли двусторонних договоренностей по ключевым вопросам двусторонних отношений. Все, что вам нужно знать о первом днем саммита - читайте в этом материале:Кто участвовал в первом днем совета глав государств ШОС:На мероприятие прибыли президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель КНР Си Цзинпинь, президент Ирана Ибрахим Раиси, премьер-министр Пакистана Шахбоз Шариф, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.Строительство школРоссия построит в Кыргызстане 9 школ с русским языком обучения. Об этом договорились лидеры стран Владимир Путин и Садыр Жапаров. Россия также поставит в Кыргызстан пожарную и вертолетную технику на 1,3 млрд рублей.Железные дорогиПрофильные ведомства Узбекистана, КНР и Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги "Китай — Кыргызстан — Узбекистан".Предоставление техникиКитай в виде гранта предоставит Кыргызстану пожарную и аварийно-спасательную технику, а также мобильный госпиталь.КонтрактыУзбекистан и Китай подписали соглашение по проектам в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества на общую сумму $15 млрд.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились ускорить создание совместного инвестиционного фонда и реализовывать совместные проекты в нефтегазовой отрасли, автомобилестроении, химической промышленности, сельском хозяйстве.Беларусь и Узбекистан договорились о запуске проекта по ускоренной доставке продовольствия "Агроэкспресс", а также внедрении системы сертификации товаров.Владимир Путин предложил продлить на пять лет росийско-китайско-монгольский экономический коридор, расширить пропускную способность Улан-Баторской железной дороги, обновить пути и локомотивный парк.Также предложено подумать о расширении транспортного коридора через восточную часть Монголии и построить газопровод "Союз Восток" из России в Китай через ее территорию.КультураВ Самарканде состоялся Культурный день стран ШОС, где каждая страна продемонстрировала свои творческие номера, национальные костюмы и музыкальные инструменты.Иран - будущий член ШОСИран подписал Меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС.К слову, Узбекистан и Иран подписали двустороннюю межмидовскую программу сотрудничества на 2022-2024 годы.Также Узбекистан и Иран подписали соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов, меморандум об обмене цифровой таможенной информацией и меморандум о сотрудничестве в области науки.Стратегическое партнерство с РоссиейПрезидент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.ШОС и ЮНЕСКОГенеральный секретарь ШОС Чжан Мин и представитель ЮНЕСКО в Узбекистане Сара Ношади подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Секретариатом ШОС и Секретариатом ЮНЕСКО на 2023-2027 годы.О главных награжденияхПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил главу КНР Си Цзиньпина орденом "Дустлик".Вечером того же дня Владимир Путин вручил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву орден Александра Невского. Это единственный орден, который существовал и в Российской Империи, и в СССР, и в современной России.Награда была учреждена в 1724 году по приказу императора Петра I. Впервые ее вручала царица Екатерина I. Во время Великой Отечественной войны орден вручали командирам Красной армии за личную отвагу, мужество и храбрость. Статус современной награды утвердили в 2010 году.Шавкат Мирзиёев – второй государственный деятель Узбекистана, ставший кавалером ордена Александра Невского. В 1916 году этой награды был удостоен эмир Бухары Саид Мир Мухаммед Алим-хан.

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