https://uz.sputniknews.ru/20220915/japarov-rossiysko-kyrgyzskiy-fond-odobril-proekty-na-440-millionov-dollarov-28167502.html
Жапаров: на сегодня Российско-Кыргызский фонд одобрил проекты на 440 миллионов долларов
Жапаров: на сегодня Российско-Кыргызский фонд одобрил проекты на 440 миллионов долларов
Президент Кыргызстана рассказал на полях саммита ШОС, какие инвестиционные проекты реализуются в стране при поддержке России. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-15T15:18+0500
2022-09-15T15:18+0500
2022-09-15T15:22+0500
саммит шос-2022 в самарканде
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Кыргызстане успешно реализуются инвестиционные проекты - в том числе при поддержке Российско-Кыргызского фонда развития. Об этом рассказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров на полях саммита ШОС в Самарканде."На сегодняшний день фонд одобрил более 3200 проектов на сумму порядка 440 миллионов долларов", - сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.Напомним, Российско-Кыргызский Фонд развития учрежден и действует в соответствии с Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Российской Федерации "О Российско-Кыргызском Фонде развития" от 24 ноября 2014 года.Российско-Кыргызский Фонд развития является важнейшим инструментом процесса интеграции Кыргызской Республики в Евразийский Экономический Союз.Целью Российско-Кыргызского фонда развития является содействие экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией, модернизации и развитию кыргызской экономики, эффективному использованию возможностей, обусловленных участием сторон в евразийской экономической интеграции.
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садыр жапаров
Жапаров: на сегодня Российско-Кыргызский фонд одобрил проекты на 440 миллионов долларов
15:18 15.09.2022 (обновлено: 15:22 15.09.2022)
Президент Кыргызстана рассказал на полях саммита ШОС, какие инвестиционные проекты реализуются в стране при поддержке России.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Кыргызстане успешно реализуются инвестиционные проекты - в том числе при поддержке Российско-Кыргызского фонда развития. Об этом рассказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров на полях саммита ШОС в Самарканде.
"На сегодняшний день фонд одобрил более 3200 проектов на сумму порядка 440 миллионов долларов", - сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.
Напомним, Российско-Кыргызский Фонд развития учрежден и действует в соответствии с Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Российской Федерации "О Российско-Кыргызском Фонде развития" от 24 ноября 2014 года.
Российско-Кыргызский Фонд развития является важнейшим инструментом процесса интеграции Кыргызской Республики в Евразийский Экономический Союз.
Целью Российско-Кыргызского фонда развития является содействие экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией, модернизации и развитию кыргызской экономики, эффективному использованию возможностей, обусловленных участием сторон в евразийской экономической интеграции.