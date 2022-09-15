https://uz.sputniknews.ru/20220915/kitay-gotov-vmeste-s-rossiey-vyvodit-mir-na-traektoriyu-ustoychivogo-razvitiya---si-tszinpin-28182319.html

Китай готов вместе с Россией выводить мир на траекторию устойчивого развития - Си Цзиньпин

Китай готов вместе с Россией выводить мир на траекторию устойчивого развития - Си Цзиньпин

Сегодня на полях саммита ШОС в Самарканде проходит встреча российского лидера Владимира Путина с главой Китая Си Цциньпином.

2022-09-15T16:55+0500

2022-09-15T16:55+0500

2022-09-15T17:06+0500

саммит шос-2022 в самарканде

китай

россия

си цзиньпин

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Китай готов вместе с Россией выводить меняющийся мир на траекторию устойчивого развития. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.Он также выразил готовность обменяться с Путиным мнениями по международной повестке и по вопросам, представляющим взаимный интерес.Президент России, в свою очередь отметил, что внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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китай готов вместе с россией выводить мир на траекторию устойчивого развития си цзиньпин сегодня на полях саммита шос в самарканде проходит встреча российского лидера владимира путина с главой китая си цциньпином