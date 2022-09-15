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Лукашенко: Беларуси пора стать полноправным членом ШОС — видео
Лукашенко: Беларуси пора стать полноправным членом ШОС — видео
Лукашенко прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС.
2022-09-15T16:52+0500
2022-09-15T16:52+0500
2022-09-15T16:59+0500
саммит шос-2022 в самарканде
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шос
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Беларуси пора стать полноправным членом "шанхайской семьи", заявил президент государства Александр Лукашенко в рамках встречи с генсеком ШОС Чжан Мином в Самарканде. Об этом сообщает РИА Новости. Кроме того, президент Беларусь отметил, что Минск работает с ШОС уже 12 лет. Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.
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Лукашенко: Беларуси пора стать полноправным членом ШОС — видео
16:52 15.09.2022 (обновлено: 16:59 15.09.2022)
Президент Беларуси прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Беларуси пора стать полноправным членом "шанхайской семьи", заявил президент государства Александр Лукашенко в рамках встречи с генсеком ШОС Чжан Мином в Самарканде. Об этом сообщает РИА Новости.
"Работая в качестве наблюдателя в организации, мы приняли решение, что пора нам стать полноправным членом нашей "шанхайской семьи". Знаю, вы нас поддержали и поддерживаете на этом пути. И мы вам за это очень благодарны", - цитирует слова Лукашенко агентство Белта.
Кроме того, президент Беларусь отметил, что Минск работает с ШОС уже 12 лет.
Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.
ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.