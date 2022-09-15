https://uz.sputniknews.ru/20220915/lukashenko-pribyl-v-samarkand-dlya-uchastiya-v-sammite-shos-28158961.html

Лукашенко прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС

Лукашенко прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Самарканд для участия в совете глав государств ШОС. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-15T14:04+0500

2022-09-15T14:04+0500

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саммит шос-2022 в самарканде

александр лукашенко

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Самарканд для участия в совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент Sputnik Узбекистан.На сегодняшний день Беларусь имеет статус наблюдателя в ШОС. Как отмечает Sputnik Беларусь, данный статус позволяет республике принимать участие в заседаниях Совета глав правительств стран-членов организации, совещаниях министров по внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности. В заседаниях глав государств ШОС принимает участие белорусский президент Александр Лукашенко.Беларусь также развивает взаимодействие ШОС в военной области, по линии антитеррористических структур. Представители организации приезжают в Беларусь наблюдать за президентскими и парламентскими выборами.Не так давно Беларусь подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Генсек объединения Чжан Мин высказал мнение, что это говорит о том, что белорусские власти пришли к выводу, что "ценности и принципы ШОС соответствуют ценностям Беларуси".Белорусский лидер выступит на заседании в расширенном составе Совета глав государств-членов ШОС 16 сентября. Он планирует озвучить приоритеты взаимодействия Беларуси в формате ШОС, в том числе с учетом поданной ранее заявки на присоединение страны к этой организации в качестве полноправного члена.

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александр лукашенко