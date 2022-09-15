https://uz.sputniknews.ru/20220915/lukashenko-pribyl-v-samarkand-dlya-uchastiya-v-sammite-shos-28158961.html
Лукашенко прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС
Лукашенко прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Самарканд для участия в совете глав государств ШОС. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-15T14:04+0500
2022-09-15T14:04+0500
2022-09-15T14:07+0500
саммит шос-2022 в самарканде
александр лукашенко
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Самарканд для участия в совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент Sputnik Узбекистан.На сегодняшний день Беларусь имеет статус наблюдателя в ШОС. Как отмечает Sputnik Беларусь, данный статус позволяет республике принимать участие в заседаниях Совета глав правительств стран-членов организации, совещаниях министров по внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности. В заседаниях глав государств ШОС принимает участие белорусский президент Александр Лукашенко.Беларусь также развивает взаимодействие ШОС в военной области, по линии антитеррористических структур. Представители организации приезжают в Беларусь наблюдать за президентскими и парламентскими выборами.Не так давно Беларусь подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Генсек объединения Чжан Мин высказал мнение, что это говорит о том, что белорусские власти пришли к выводу, что "ценности и принципы ШОС соответствуют ценностям Беларуси".Белорусский лидер выступит на заседании в расширенном составе Совета глав государств-членов ШОС 16 сентября. Он планирует озвучить приоритеты взаимодействия Беларуси в формате ШОС, в том числе с учетом поданной ранее заявки на присоединение страны к этой организации в качестве полноправного члена.
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александр лукашенко
Лукашенко прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС
14:04 15.09.2022 (обновлено: 14:07 15.09.2022)
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Самарканд для участия в совете глав государств ШОС.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Самарканд для участия в совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На сегодняшний день Беларусь имеет статус наблюдателя в ШОС. Как отмечает Sputnik Беларусь, данный статус позволяет республике принимать участие в заседаниях Совета глав правительств стран-членов организации, совещаниях министров по внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности. В заседаниях глав государств ШОС принимает участие белорусский президент Александр Лукашенко.
Беларусь также развивает взаимодействие ШОС в военной области, по линии антитеррористических структур. Представители организации приезжают в Беларусь наблюдать за президентскими и парламентскими выборами.
Не так давно Беларусь подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
Генсек объединения Чжан Мин высказал мнение, что это говорит о том, что белорусские власти пришли к выводу, что "ценности и принципы ШОС соответствуют ценностям Беларуси".
Белорусский лидер выступит на заседании в расширенном составе Совета глав государств-членов ШОС 16 сентября. Он планирует озвучить приоритеты взаимодействия Беларуси в формате ШОС, в том числе с учетом поданной ранее заявки на присоединение страны к этой организации в качестве полноправного члена.