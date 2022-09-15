https://uz.sputniknews.ru/20220915/minsk-nameren-vnesti-svoy-vklad-v-razvitie-shos-28204591.html

Минск намерен внести свой вклад в развитие ШОС

Минск намерен внести свой вклад в развитие ШОС

Беларусь готова внести свой вклад в развитие ШОС. Минск готов предоставить свои возможности: транспортные, логистические, промышленные и сельскохозяйственные.

2022-09-15T21:46+0500

2022-09-15T21:46+0500

2022-09-15T21:46+0500

саммит шос-2022 в самарканде

минск

шос

беларусь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/457/79/4577998_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_95ec55cafd97a2153250e5cb945f30ec.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Беларусь намерена внести позитивный вклад в развитие Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в кулуарах саммита организации в Самарканде, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Белта.Он обратил внимание, что ШОС становится многофункциональной организацией, где обсуждается сотрудничество по различным направлениям - от политического до гуманитарного. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15-16 сентября посещает Узбекистан для участия в саммите ШОС. У Белоруссии в организации статус наблюдателя. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена. Планируется, что ее рассмотрят на саммите в Самарканде.Саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества стартовал в Самарканде в четверг. В нем принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Всего в нем участвуют главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты. Это, в частности, ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.

минск

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

минск беларусь вклад развитие шос возможности транспорт промышленность сельское хозяйство саммит самарканд