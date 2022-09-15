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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220915/minsk-nameren-vnesti-svoy-vklad-v-razvitie-shos-28204591.html
Минск намерен внести свой вклад в развитие ШОС
Минск намерен внести свой вклад в развитие ШОС
Беларусь готова внести свой вклад в развитие ШОС. Минск готов предоставить свои возможности: транспортные, логистические, промышленные и сельскохозяйственные.
2022-09-15T21:46+0500
2022-09-15T21:46+0500
саммит шос-2022 в самарканде
минск
шос
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Беларусь намерена внести позитивный вклад в развитие Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в кулуарах саммита организации в Самарканде, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Белта.Он обратил внимание, что ШОС становится многофункциональной организацией, где обсуждается сотрудничество по различным направлениям - от политического до гуманитарного. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15-16 сентября посещает Узбекистан для участия в саммите ШОС. У Белоруссии в организации статус наблюдателя. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена. Планируется, что ее рассмотрят на саммите в Самарканде.Саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества стартовал в Самарканде в четверг. В нем принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Всего в нем участвуют главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты. Это, в частности, ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.
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минск беларусь вклад развитие шос возможности транспорт промышленность сельское хозяйство саммит самарканд
минск беларусь вклад развитие шос возможности транспорт промышленность сельское хозяйство саммит самарканд

Минск намерен внести свой вклад в развитие ШОС

21:46 15.09.2022
© Sputnik/Виктор ТолочкоГлава МИД Беларуси Владимир Макей
Глава МИД Беларуси Владимир Макей - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2022
© Sputnik/Виктор Толочко
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Беларусь готова внести свой вклад в развитие ШОС. Минск готов предоставить свои возможности: транспортные, логистические, промышленные и сельскохозяйственные.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Беларусь намерена внести позитивный вклад в развитие Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в кулуарах саммита организации в Самарканде, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Белта.
"Мы находимся на стратегическом перекрестке. Мы готовы предоставить свои возможности: транспортные, логистические, промышленные, сельскохозяйственные. И намерены внести позитивный вклад в развитие этой организации", — сказал Макей.
Он обратил внимание, что ШОС становится многофункциональной организацией, где обсуждается сотрудничество по различным направлениям - от политического до гуманитарного.
"Обсуждаются конкретные проекты, инициативы, которые устремлены в будущее и которые очень важны для Беларуси. Нам есть где приложить там усилия. Членство в этой организации предоставляет широкие, амбициозные перспективы для нашей страны", - заявил министр.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 15-16 сентября посещает Узбекистан для участия в саммите ШОС. У Белоруссии в организации статус наблюдателя. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена. Планируется, что ее рассмотрят на саммите в Самарканде.
Саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества стартовал в Самарканде в четверг. В нем принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Всего в нем участвуют главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты. Это, в частности, ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.
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