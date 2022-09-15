https://uz.sputniknews.ru/20220915/mirziyoev-i-japarov-dogovorilis-o-stroitelstve-jd-kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-28184177.html

Мирзиёев и Жапаров договорились о строительстве ж/д "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"

Мирзиёев и Жапаров договорились о строительстве ж/д "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"

В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств ШОС.

2022-09-15T17:22+0500

2022-09-15T17:22+0500

2022-09-15T17:37+0500

саммит шос-2022 в самарканде

садыр жапаров

кыргызстан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, находящимся в Узбекистане с рабочим визитом для участия в саммите ШОС, сообщает корреспондент Sputnik.Президенты отметили положительную динамику объемов взаимной торговли, которая с начала года увеличилась на 30%."Реализуются совместные проекты кооперации в сферах промышленности, энергетики, сельского и водного хозяйства, транспорта. Расширяются межрегиональные и культурно-гуманитарные обмены", - подчеркнули главы республик.Мирзиёев и Жапаров особое внимание уделили важности скорейшего начала строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" и Камбаратинской ГЭС-1, которые будут содействовать развитию всего региона Центральной Азии.В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Военные Таджикистана примут участие в учениях ОДКБ в Кыргызстане

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мирзиёев и жапаров договорились о строительстве ж д китай кыргызстан узбекистан саммит шос в самарканде новости заявления железная дорога