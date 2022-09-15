https://uz.sputniknews.ru/20220915/mirziyoev-i-raxmon-provodyat-peregovory-v-samarkande-28168472.html

Мирзиёев и Рахмон провели переговоры в Самарканде

Мирзиёев и Рахмон провели переговоры в Самарканде

В четверг на полях саммита ШОС в Самарканде Мирзиёев проводит встречу с президентом Таджикистана.

2022-09-15T15:20+0500

2022-09-15T15:20+0500

2022-09-15T15:43+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры в Самарканде. Известно, что лидеры двух государств обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.Стороны также обсудили важность создания зоны приграничной торговли, расширения портфеля проектов кооперации с привлечением капитала совместного инвестиционного фонда.В начале беседы лидер Таджикистана дал высокую оценку председательству Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества и особо отметил произошедшие под руководством главы Узбекистана огромные преобразования в городе Самарканде.В ходе встречи было подчеркнуто, что итоги Самаркандского саммита, обеспечат дальнейшее укрепление многостороннего сотрудничества в рамках Организации и повышение авторитета ШОС на международной арене.Президенты отметили поступательное расширение и углубление отношений дружбы и добрососедства, стратегического партнерства и союзничества двух братских стран, а также подчеркнули важность начала практической реализации проекта по строительству Яванской ГЭС, отвечающего интересам двух стран и всего региона.Кроме этого, лидеры двух государств обменялись мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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мирзиёев и рахмон проводят переговоры в самарканде в четверг на полях саммита шос в самарканде мирзиёев проводит встречу с президентом таджикистана