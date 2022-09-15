https://uz.sputniknews.ru/20220915/narendra-modi-pribyl-v-samarkand-28201693.html
Нарендра Моди прибыл в Самарканд - фото
Нарендра Моди прибыл в Самарканд - фото
Премьер-министр Индии примет участие в саммите ШОС. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-15T20:47+0500
2022-09-15T20:47+0500
2022-09-15T20:50+0500
саммит шос-2022 в самарканде
нарендра моди
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Самарканд для участия в совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает корреспондент Sputnik.Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.
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нарендра моди
Нарендра Моди прибыл в Самарканд - фото
20:47 15.09.2022 (обновлено: 20:50 15.09.2022)
Премьер-министр Индии примет участие в саммите ШОС.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Самарканд для участия в совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает корреспондент Sputnik.
Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.